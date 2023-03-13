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Icardi Wanda Nara ilişkisinde yeni bomba! Keita Balde'nin Wanda Nara'ya attığı mesajların ses kayıtları ortaya çıktı!

13.03.2023 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mauro Icardi, evli ve 2 çocuğu olan eski takım arkadaşı Keita Balde’nin Wanda Nara'ya mesajlar atarak taciz ettiğini açıklamıştı. Gece yarısı Instagram hesabından bu iddiayı paylaşan Icardi sosyal medyada gündeme oturmuş ve uzun süre konuşulmuştu. Bu konuyla ilgili yeni ses kayıtları ortaya çıktı.

Icardi Wanda Nara ilişkisinde yeni bomba! Keita Balde'nin Wanda Nara'ya attığı mesajların ses kayıtları ortaya çıktı!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi eski takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığı iddia edilmişti. Bu iddianın hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, Keita Balde'nin Wanda Nara'yı mesaj atarak taciz ettiğini duyurmuştu.

KEITA'NIN EŞİNE MESAJ ATTI, DEFALARCA ARADI!

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Mauro Icardi, Keita Balde’nin evli olduğu halde kendi eşi Wanda Nara’ya mesajlar attığını ve Wanda Nara’nın kendisine bu mesajları gönderdiğini açıklamıştı. Icardi daha sonra bu durumu Keita Balde’nin eşine mesaj atarak Balde konusunda dikkatli olması adına uyarmıştı.

"SEN HARİKASIN"

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Bu olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen Balde Keita'nın Wanda Nara'ya attığı ses kayıtları ortaya çıktı.

"Senin ne durumda olduğunu çok merak ettim ve öğrenmek için o dönem acı çektim. İnsanlar senin hakkında kötü konuştu. Ben onlara inanmadım ve çok üzüldüm. Senin harika bir insan olduğunu ben çok iyi biliyorum. Seni tanımayanlar bu iyi kalbini asla bilemez. Harika bir kadınsın ve inanılmaz bir kalbin var."


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