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Icardi - Wanda Nara ilişkisinde yeni boyut! Galatasaraylı Icardi videoya çekip paylaştı! "Wanda Nara, evimin önünde durup 2 saat boyunca beni taciz etti"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.11.2024 20:39
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Mauro Icardi - Wanda Nara ilişkisinde yeni bir olay yaşandı. Wanda Nara'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia eden Icardi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda bir espri olup olmadığı henüz bilinmese de Wanda Nara'nın Icardi'nin evinde kaldığı görüldü.

Icardi - Wanda Nara ilişkisinde yeni boyut! Galatasaraylı Icardi videoya çekip paylaştı! "Wanda Nara, evimin önünde durup 2 saat boyunca beni taciz etti"

Mauro Icardi, Wanda Nara yine sosyal medyada kendinden söz ettirmeyi başardı. Arjantinli futbolcu yaptığı paylaşımda taciz edildiğini iddia etti.

"2 SAAT BOYUNCA EVİMİN ÖNÜNDE DURUP BENİ TACİZ ETTİ"

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Icardi yaptığı paylaşımda, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" ifadelerini kullandı.

WANDA NARA'YI ÇEKİP PAYLAŞTI

Bu açıklamanın ardından Wanda Nara ile birlikte video çeken Icardi'nin, esprili bir paylaşım yapıp yapmadığı merak konusu oldu.

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