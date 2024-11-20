Icardi - Wanda Nara ilişkisinde yeni boyut! Galatasaraylı Icardi videoya çekip paylaştı! "Wanda Nara, evimin önünde durup 2 saat boyunca beni taciz etti"

Mauro Icardi, Wanda Nara yine sosyal medyada kendinden söz ettirmeyi başardı. Arjantinli futbolcu yaptığı paylaşımda taciz edildiğini iddia etti.
Icardi yaptığı paylaşımda, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamanın ardından Wanda Nara ile birlikte video çeken Icardi'nin, esprili bir paylaşım yapıp yapmadığı merak konusu oldu.