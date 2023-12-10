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Icardi'yi bir türlü rahat bırakmıyorlar! Şimdi de İtalyan devinin scoutları izlemeye geliyor

10.12.2023 18:58 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da gösterdiği performansla harikalar yaratan Icardi için Real Madrid'in devreye girdiği yazılmıştı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle kendinden sıkça söz ettiren Arjantinli oyuncu için Real Madrid'in 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilmişti. Bu iddianın kısa süre içinde doğru olmadığının ortaya çıkmasının ardından İtalya cephesinden yeni bir haber ortaya çıktı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da gösterdiği performansla birçok takımı kendine hayran bırakan Icardi'nin son talibi Mourinho'nun çalıştırdığı Roma oldu.

PERFORMANSI TAKİP EDİLİYOR

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Sarı-kırmızılı forma altında attığı gollerle İtalyanların yeniden dikkatini çeken Mauro Icardi için Roma yetkilileri harekete geçti. Golcü oyuncuyu mercek altına alan Roma scoutları, Icardi'nin önümüzdeki 3 maçını izleyecek.

SON KARAR DEVRE ARASINDA

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Icardi'nin bu maçlarda göstereceği performansa göre devre arasında teklif yapmayı planlayan Roma yetkilileri bu durumu Galatasaray yönetimine bildirdi.

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