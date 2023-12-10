Icardi'yi bir türlü rahat bırakmıyorlar! Şimdi de İtalyan devinin scoutları izlemeye geliyor

Galatasaray'da gösterdiği performansla birçok takımı kendine hayran bırakan Icardi'nin son talibi Mourinho'nun çalıştırdığı Roma oldu.

PERFORMANSI TAKİP EDİLİYOR

Sarı-kırmızılı forma altında attığı gollerle İtalyanların yeniden dikkatini çeken Mauro Icardi için Roma yetkilileri harekete geçti. Golcü oyuncuyu mercek altına alan Roma scoutları, Icardi'nin önümüzdeki 3 maçını izleyecek.

SON KARAR DEVRE ARASINDA

Icardi'nin bu maçlarda göstereceği performansa göre devre arasında teklif yapmayı planlayan Roma yetkilileri bu durumu Galatasaray yönetimine bildirdi.





