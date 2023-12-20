Icardi'yi bir türlü rahat bırakmıyorlar! Son haftalarda performansı düşüşe geçmişti, ikinci kez Real Madrid'e yazıldı... Maaşını bile duyurdular

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da transfer temasları hızlanırken, Sarı-Kırmızılılar'a geldiği günden bu yana attığı gollerle rekorlara imza atan ve geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli'nin son haftalardaki performansı düşüşe geçse de bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta yaptığı 17 gol 6 asist ile dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

HEDEF: DEVRE ARASINDA ICARDI

Icardi'nin bu performansı, dünya devlerinin dikkatini çekerken Arjantinli yıldız ikinci kez Real Madrid'e yazıldı. İspanya'nın köklü kaynaklarından Marca'nın haberine göre Madrid ekibi devre arasında Icardi'yi kadrosuna katabilmek için kolları sıvadı.

MAAŞINI BİLE AÇIKLADILAR

Habere göre Icardi, Real Madrid'e imza atması halinde 8 milyon Euro ve bonus kazanacak. 30 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da 6 milyon Euro kazanıyor.





