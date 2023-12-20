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Icardi'yi bir türlü rahat bırakmıyorlar! Son haftalarda performansı düşüşe geçmişti, ikinci kez Real Madrid'e yazıldı... Maaşını bile duyurdular

20.12.2023 14:58 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı yaratsa da Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 25 maçta 17 gol 6 asist yapmayı başardı. Yıldız ismin bu performansı birçok kulübün de dikkatini çekerken İspanya'da Icardi için Galatasaray taraftarını korkutan bir iddia ortaya atıldı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da transfer temasları hızlanırken, Sarı-Kırmızılılar'a geldiği günden bu yana attığı gollerle rekorlara imza atan ve geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli'nin son haftalardaki performansı düşüşe geçse de bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta yaptığı 17 gol 6 asist ile dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

HEDEF: DEVRE ARASINDA ICARDI

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Icardi'nin bu performansı, dünya devlerinin dikkatini çekerken Arjantinli yıldız ikinci kez Real Madrid'e yazıldı. İspanya'nın köklü kaynaklarından Marca'nın haberine göre Madrid ekibi devre arasında Icardi'yi kadrosuna katabilmek için kolları sıvadı.

MAAŞINI BİLE AÇIKLADILAR

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Habere göre Icardi, Real Madrid'e imza atması halinde 8 milyon Euro ve bonus kazanacak. 30 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da 6 milyon Euro kazanıyor.

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