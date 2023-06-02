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Icardi'yi isteyen takım belli oldu! Wanda Nara, dünya deviyle görüşüyor...

02.06.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mauro Icardi'nin menajeri Wanda Nara, Icardi'nin geleceği ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından Galatasaray'a teşekkür eden Wanda Nara'nın yazdıkları herkesi şaşırtırken Icardi'yi isteyen takım ortaya çıktı.

Icardi'yi isteyen takım belli oldu! Wanda Nara, dünya deviyle görüşüyor...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belli olmak üzere... Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a resmen veda etti.

"GALATASARAY'I ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

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Sarı kırmızılı camiaya teşşekür eden Wanda Nara, "Tüm Galatasaray taraflarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

İSTEYEN TAKIM BELLİ OLDU

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La Liga ekibi Atletico Madrid'in PSG ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. Icardi'yi önümüzdeki sezon kadrosuna katmak isteyen İspanyol devinin Wanda Nara ile de görüştüğü ifade edildi.

ICARDI NE DEMİŞTİ?

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Mauro Icardi, "Buraya geldiğimde amacım şampiyonluğu almaktı. Amacımız zaten buydu. Sonunda amacımıza ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Hem hocamız hem Erden Bey çok yardımcı oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim hepsine. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Ona odaklanacağız. Sonra tatile gideceğim. Tatilden sonra göreceğiz. Başka bir kulüple kontratım var. Şartların konuşulması konuşuluyor. Ben burada çok mutluyum." demişti.


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