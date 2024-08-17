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  4. Icardi'yi yıkan fotoğraf! Wanda Nara, başka bir erkekle dudak dudağa fotoğraflarını paylaştı sosyal medya ayağa kalktı...

Icardi'yi yıkan fotoğraf! Wanda Nara, başka bir erkekle dudak dudağa fotoğraflarını paylaştı sosyal medya ayağa kalktı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.08.2024 11:09
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara’nın evliliklerinde yaşanan ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir süredir yaşantılarını ayrı devam ettiren çiftin kısa süre içinde tamamen ayrılması bekleniyor. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Wanda Nara, Instagram hesabından başka biriyle dudak dudağa pozunu paylaştı.

Icardi'yi yıkan fotoğraf! Wanda Nara, başka bir erkekle dudak dudağa fotoğraflarını paylaştı sosyal medya ayağa kalktı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Wanda Nara'dan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Icardi ile hayatlarını ayırdığını açıklamasının ardından tatilini devam eden Wanda Nara, bir önceki akşam düzenlenen konserde sahne aldı.

DUDAK DUDAĞA POZ

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Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa poz verdi.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

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Wanda Nara'nın bu hamlesi sonrası sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturan fotoğraf, özellikle Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi. Hassas bir kişiliğe sahip olan Icardi'nin moralinin bozulacağını düşünen sarı-kırmızılı taraftarlar, ligde kritik maçlar öncesi Wanda Nara'nın bu hamlesine çok sinirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray icardi
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