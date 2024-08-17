Icardi'yi yıkan fotoğraf! Wanda Nara, başka bir erkekle dudak dudağa fotoğraflarını paylaştı sosyal medya ayağa kalktı...

Wanda Nara'dan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Icardi ile hayatlarını ayırdığını açıklamasının ardından tatilini devam eden Wanda Nara, bir önceki akşam düzenlenen konserde sahne aldı.

DUDAK DUDAĞA POZ

Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa poz verdi.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Wanda Nara'nın bu hamlesi sonrası sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturan fotoğraf, özellikle Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi. Hassas bir kişiliğe sahip olan Icardi'nin moralinin bozulacağını düşünen sarı-kırmızılı taraftarlar, ligde kritik maçlar öncesi Wanda Nara'nın bu hamlesine çok sinirlendi.