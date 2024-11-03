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Icardi'yi yıkan video! Wanda Nara, hızını alamadı... Başka bir erkekle sarmaş dolaş görüntülendi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.11.2024 00:10
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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, aralarında daha önce aşk dedikoduları çıkan L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde görüntülendi. Bu videonun ardından Arjantinli yıldız, Wanda'yı sosyal medya hesabından direkt olarak takipten çıkardı.

Icardi'yi yıkan video! Wanda Nara, hızını alamadı... Başka bir erkekle sarmaş dolaş görüntülendi!

Wanda Nara'dan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Uzun süredir çalkantılı bir dönem geçiren çiftin ilişkisini sarsan bir video, gündeme bomba gibi düştü.

PARTİDE GÖRÜNTÜLENDİ

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Wanda Nara, aralarında daha önce aşk dedikoduları çıkan L-Gante ile Cadılar Bayramı partisine katıldı. İkilinin videosu sosyal medyaya düşerken yakınlaşmaları dikkat çekti.

ICARDI TAKİPTEN ÇIKARDI

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Bu söz konusu videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından kısa süre içerisinde Mauro Icardi, Nara'yı takipten çıkardı. Wanda Nara ise Arjantinli yıldızı takip etmeye devam ediyor.

DUDAK DUDAĞA POZU VARDI

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Geçtiğimiz aylarda Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa poz vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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