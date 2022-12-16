Icardi yoksa Mertens var! Galatasaray, Toulouse karşısında muazzam bir geri dönüşe imza attı! Mertens'in attığı gol örümcek ağlarını temizledi...

Galatasaray 'ın Antalya kampının sonuna geldi. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, genç oyuncuların da dahil olduğu Antalya kampına gitti. Kampın son gününde Toulouse ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

MERTENS'İN GOLÜ MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın ilk yarısının sonunda Gomis'in penaltı golüyle skoru 1-1'e getiren sarı-kırmızılılar, maçın ikinci yarısına da istediği gibi başladı. Rakip kaleyi adeta abluka altına alan sarı-kırmızılılarda Mertens'in attığı frikik golü maçın skorunu belirledi. Antalya kampının son gününde Toulouse ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



