Icardi yoksa Mertens var! Galatasaray, Toulouse karşısında muazzam bir geri dönüşe imza attı! Mertens'in attığı gol örümcek ağlarını temizledi...

Galatasaray 'ın Antalya kampının sonuna geldi. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, genç oyuncuların da dahil olduğu Antalya kampına gitti. Kampın son gününde Toulouse ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Mertens'in bu golünü şapka çıkartılır????pic.twitter.com/8SAfGnxV5c https://t.co/AFVG4O1DCs— Mynet Spor (@mynetspor) December 16, 2022
Karşılaşmanın ilk yarısının sonunda Gomis'in penaltı golüyle skoru 1-1'e getiren sarı-kırmızılılar, maçın ikinci yarısına da istediği gibi başladı. Rakip kaleyi adeta abluka altına alan sarı-kırmızılılarda Mertens'in attığı frikik golü maçın skorunu belirledi. Antalya kampının son gününde Toulouse ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.