SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Icardi yoksa Mertens var! Galatasaray, Toulouse karşısında muazzam bir geri dönüşe imza attı! Mertens'in attığı gol örümcek ağlarını temizledi...

Icardi yoksa Mertens var! Galatasaray, Toulouse karşısında muazzam bir geri dönüşe imza attı! Mertens'in attığı gol örümcek ağlarını temizledi...

16.12.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, düzenlediği Antalya kampının son gönünüde Fransız ekibi Toulouse ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 42. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar Gomis ile 45+1'inci dakikada skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hırslı başlayan Galatasaray, Mertens'in attığı şık frikik golüyle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Icardi yoksa Mertens var! Galatasaray, Toulouse karşısında muazzam bir geri dönüşe imza attı! Mertens'in attığı gol örümcek ağlarını temizledi...
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray 'ın Antalya kampının sonuna geldi. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, genç oyuncuların da dahil olduğu Antalya kampına gitti. Kampın son gününde Toulouse ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

MERTENS'İN GOLÜ MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın ilk yarısının sonunda Gomis'in penaltı golüyle skoru 1-1'e getiren sarı-kırmızılılar, maçın ikinci yarısına da istediği gibi başladı. Rakip kaleyi adeta abluka altına alan sarı-kırmızılılarda Mertens'in attığı frikik golü maçın skorunu belirledi. Antalya kampının son gününde Toulouse ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fizik kurallarını altüst eden gol!Fizik kurallarını altüst eden gol!
Dünya Kupası'nda milyonlarca izlenen anDünya Kupası'nda milyonlarca izlenen an
Saha bir anda karıştı! Emin Bayram'ı sakatladı, van Aanholt boğazını sıktıSaha bir anda karıştı! Emin Bayram'ı sakatladı, van Aanholt boğazını sıktı
Anahtar Kelimeler:
galatasaray mertens toulouse maçın

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025'ten itibaren 32 takımla yapılacak

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025'ten itibaren 32 takımla yapılacak

Süper Lig'in paylaşılamayan yıldızıydı! Yeni adresi 'Survivor'

Süper Lig'in paylaşılamayan yıldızıydı! Yeni adresi 'Survivor'

Tüm dünya bunu konuşuyor! Ronaldo için ağza alınmayacak sözler: Onuru yok!

Tüm dünya bunu konuşuyor! Ronaldo için ağza alınmayacak sözler: Onuru yok!

Arda Güler transferinde mutlu son

Arda Güler transferinde mutlu son

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"

Açık açık sordu! "Bu kadar maddi imkansızlıklar içinde estetikleri nasıl yaptırdınız?"

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.