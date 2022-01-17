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''İçeride görüşürüz'' Hatayspor-Galatasaray maçı karıştı! Burak Elmas'tan telefon...

17.01.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı 4-2 mağlubiyet sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Maçın ilk yarısında saha bir anda karıştı. İki takımın oyuncuları adeta birbirine girdi. Tribünden maçı takip eden Galatasaray Başkanı Burak Elmas hemen telefonuna sarıldı. Yedek kulübesinden bir ismi arayarak sakin olmalarını isteyen Elmas, olaya müdahale etti. İki takımın kulübeleri arasında ‘İçerde görüşürüz!’ anlamında el hareketleri yapıldı.

''İçeride görüşürüz'' Hatayspor-Galatasaray maçı karıştı! Burak Elmas'tan telefon...
Ömer Bayram

Ömer Bayram

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Hatayspor-Galatasaray maçında ilk yarının sonları adeta karıştı. Ev sahibi ekibin kazandığı penaltıdan sonra attığı gol sahayı birbirine kattı. Hatayspor antrenörü Özhan Pulat ile Galatasaraylı oyunculara neredeyse birbirine girdi. Bu olaydan sonra Burak Elmas tribünden olaya el attı...

"SAHA BİR ANDA KARIŞTI"

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Hatayspor'un kazandığı penaltı sonrası Galatasaraylı Ömer Bayram ve Aytaç Kara, Hatayspor kulübesinde bulunan antrenör Özhan Pulat ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı. Bu olayı gören diğer futbolcular da tartışmaya dahil olunca saha bir anda karıştı.

SARI KART GÖSTERDİ

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Aytaç ve Ömer, İdari Menajer Uğur Yıldız tarafından zor sakinleştirildi. Hakem Erkan Özdamar penaltı sonrası Ömer Bayram’a sarı kart gösterdi.

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BURAK ELMAS OLAYA DAHİL OLDU

Sahanın karışmasının ardından tribünden maçı takip eden Galatasaray Başkanı Burak Elmas hemen telefonuna sarıldı. Kulübeden bir yetkiliyi arayan Elmas, ''sakin olun'' işareti yaptı.

"İÇERİDE GÖRÜŞÜRÜZ"

İki takımın kulübeleri arasında ‘İçerde görüşürüz!’ anlamında el hareketleri yapıldı. Burak Elmas'ın telefonu sonrası sakinleşen Galatasaraylı futbolcular yedek kulübesine geri döndü.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor Ömer Bayram
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