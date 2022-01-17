SON DAKİKA: Ahmet Çakar'dan Burak Elmas'a Fatih Terim göndermesi!

Son dakika: Süper Lig'in 21. haftasında yeni teknik direktör Torrent ilk sınavına çıktı. 6 gol, 2 penaltı ve 1 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı Hatayspor kazandı. Galatasaraylı taraftarların Burak Elmas'ı istifaya davet ettiği maç sonrası sosyal medya adeta karıştı.

SON 6 MAÇTA GALİBİYET YOK

Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 8. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikten sonra deplasmanda oynadığı 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

AHMET ÇAKAR GÜNDEM OLDU

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı hedef alarak, "Ey Burak Elmas. Şunu bil ki Fatih Terim in gazabı sana “Elm sokağı kabusunu “ yasatacak." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu tweet çok konuşuldu.



