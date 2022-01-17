SON DAKİKA: Ahmet Çakar'dan Burak Elmas'a Fatih Terim göndermesi!

Son dakika: Süper Lig'in 21. haftasında yeni teknik direktör Torrent ilk sınavına çıktı. 6 gol, 2 penaltı ve 1 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı Hatayspor kazandı. Galatasaraylı taraftarların Burak Elmas'ı istifaya davet ettiği maç sonrası sosyal medya adeta karıştı.
Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 8. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikten sonra deplasmanda oynadığı 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı hedef alarak, "Ey Burak Elmas. Şunu bil ki Fatih Terim in gazabı sana “Elm sokağı kabusunu “ yasatacak." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu tweet çok konuşuldu.
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