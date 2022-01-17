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SON DAKİKA: Ahmet Çakar'dan Burak Elmas'a Fatih Terim göndermesi!

17.01.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Galatasaray yeni hocası Torrent ile ilk çıktığı maçtan galibiyet alamadı. Hatay'da 6 golün çıktığı müthiş maçta 2 kez öne geçmesine rağmen Sarı-Kırmızılılar 3 puanı alamadı. Rakibi karşısında kırmızı kart da gören Galatasaray sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Ahmet Çakar'ın Galatasaray ile ilgili yazdığı yazı sosyal medyada gündem oldu. Burak Elmas'ı hedef alan Çakar, taraftarların desteğini de arkasına aldı.

SON DAKİKA: Ahmet Çakar'dan Burak Elmas'a Fatih Terim göndermesi!

Son dakika: Süper Lig'in 21. haftasında yeni teknik direktör Torrent ilk sınavına çıktı. 6 gol, 2 penaltı ve 1 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı Hatayspor kazandı. Galatasaraylı taraftarların Burak Elmas'ı istifaya davet ettiği maç sonrası sosyal medya adeta karıştı.

SON 6 MAÇTA GALİBİYET YOK

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Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 8. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikten sonra deplasmanda oynadığı 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

AHMET ÇAKAR GÜNDEM OLDU

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı hedef alarak, "Ey Burak Elmas. Şunu bil ki Fatih Terim in gazabı sana “Elm sokağı kabusunu “ yasatacak." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu tweet çok konuşuldu.


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Ahmet Çakar Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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