İçinde ne şeker var ne de un! Bu pastanın tadı şahane

Un ve şeker kullanmadan pasta yaptık ve tadına doyamadık. Siz de kilo almadan dilediğiniz kadar tatlı yemek istiyorsanız bu tarifi bir kenara not edin! Şimdiden afiyetler...

MALZEMELER

Bir su bardağı hurma

Bir su bardağı çiğ badem

Bir gece suda bekletilmiş bir su bardağı çiğ kaju fıstık

Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Limon

Ahududu

Bir fiske tuz

YAPILIŞI

İlk olarak pastanın tabanını hazırlayacağız. Bunun için çiğ bademi, hurmayı ve bir fiske tuzu robota alın. Malzemeleri robottan çekin. Kıvamlı bir hale gelecektir. İşte pasta tabanınız hazır.

Pasta tabanını cam bir kaba alın ve üzerini kaşık yardımıyla düzleyin. Gece boyu suda beklettiğiniz 1 bardak dolusu çiğ kaju fıstığı, bolca ahududuyu ve kesilmiş yarım limonun suyunu rondodan geçirin.

Karıştırma işleminden sonra karışımın tadına bakın eğer çok tatsız gelirse içine bal ekleyip tekrar rondoya atabilirsiniz.

Bütün bu malzemeler rondododan geçirildikten sonra el yapımı ve son derece sağlıklı bir krema elde etmiş olacaksınız.

Elde edilen kremayı tabana pürüzsüz olacak şekilde yayıyoruz. Pastanın üstüne sevdiğiniz meyvelerden ekleyebilirsiniz. Biz böğürtlen ya da vişnenin çok yakışacağını düşünüyoruz. Şimdi pastayı dikkatlice buzdolabına koyabilirsiniz. İyice donduğunda buzluktan çıkartıp afiyetle yiyebilirsiniz. Ancak tamamını yiyemezseniz, kalan kısmını buzluğa geri koyun. Çünkü bu tip pastalara dondurma muamelesi yapılması gerekir.

