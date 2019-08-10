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İçiniz parçalanacak! Plastikler onlara neler yapmış

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
ÇEVRE  | 10.08.2019 04:16 | Son Güncelleme

Balinalardan bakterilere; plastik atıklardan en çok etkilenen deniz canlılarının yaşadığı içler acısı durumları sizler için derledik.

İçiniz parçalanacak! Plastikler onlara neler yapmış

Yengeçlerden balinalara, bakterilerden insanlara, denizlerdeki plastik atıklar besin zincirinin her halkasını olumsuz etkiliyor.

İşte denizlerdeki plastik kirliliğinin en çok zarar verdiği canlı türleri:

DENİZ KUŞLARI :

Tasmania Üniversitesi’nden bilim insanları geçtiğimiz hafta yayımladıkları raporda plastik atıkların bazı yelkovan kuşu türlerini yakından tehdit ettiğini ortaya koydu. Araştırma plastikleri yiyen kuşların büyüme sorunları ve böbrek problemleriyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Bu plastikler yılda 1 milyondan fazla deniz kuşunun ölümüne neden oluyor.

deniz kuşları

DENİZ KAPLUMBAĞALARI:

Exeter Üniversitesi’nin yaptığı çalışmaya göre her yıl yüzlerce deniz kaplumbağası kullanılmış balık ağları plastik atıklara dolanarak can veriyor. Geçtiğimiz yıl bilim insanları Atlantik ve Pasifik Okyanusu’yla Akdeniz’de bulunan tüm deniz kaplumbağası türlerinin bağırsağında mikroplastiklere rastladı.

kaplumbağalar

Caretta carettaların yuvalama sahalarında da görülen bu mikroplastikler ortamdaki ısıyı absorbe ederek kuluçka sıcaklığını yükseltiyor ve canlıların üremesini olumsuz etkiliyor.

DİŞLİ BALİNALAR:

Dişli balinalar büyük plastik atıkları genellikle avlanma esnasında yanlışlıkla yutuyor. Araştırmacılar, geçen yıl Filipinler’de ölü bir balinanın mide ve bağırsaklarında 40 kilogram plastik atık buldu.

balinalar

Florida’da ise yetkililerin midesinde plastik poşetler ve bir balon bulunan yavru yunusu ötenaziyle uyutması gerekmişti.

balinalar2

YENGEÇLER:

Exeter Üniversitesi’nden araştırmacılar, mikroplastiklerin yengeçlerin vücuduna sindirimle olduğu gibi solungaçları aracılığıyla da girebildiğini açıkladı. Bilim insanları bu durumun diğer deniz canlıları için de geçerli olduğunu düşünüyor.

yengeçler

Bu atıkların solungaçlarla balıkların vücuduna giriyor olması insanların da balıkları yiyerek mikroplastikleri yutması anlamına geliyor.


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Anahtar Kelimeler:
deniz canlıları çevre kirliğiği plastik atıklar

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