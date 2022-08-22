İçinizi ferahlatacak buz gibi tarif: Cool Lime nasıl yapılır? Cool Lime tarifi malzemeleri ve yapılışı

Cool lime, ferahlatıcı etkisi ve şahane lezzetiyle bir çok kişi tarafından oldukça fazla seviliyor. Peki evde cool lime nasıl yapılır Hem yapımı basit hem de tadı şahane olan cool lime tarifinin malzeme listesi ve yapılışını sizler için haberimizde derledik.

COOL LİME TARİFİ MALZEMELER

2 adet limon

15-20 adet taze nane yaprağı

2 yemek kaşığı şeker

4 su bardağı soğuk su

COOL LİME NASIL YAPILIR?

İlk olarak limonlarımızın kabuğunu rendeleyelim. Üzerine nane yapraklarını ve şekeri de ekleyelim.

Daha sonra nane ve limonun aroması şekere geçene kadar 2-3 dakika elimizle ovalım.

Üzerine soğuk suyu ve sıktığımız limon suyunu da ekleyerek şeker eriyene kadar karıştıralım.

İçeceğimizi süzerek sürahiye alalım.

Buz, nane yaprağı ve limon dilimi ekleyerek servis edelim.

AFİYET OLSUN!



