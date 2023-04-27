İçinizi ısıtan kabak çorbası tarifi! Yeşil kabak çorbası nasıl yapılır?

Kabak mevsiminde kabağın birçok farklı tarifini yapmayı seviyorsanız bu çorbayı kesinlikle denemeniz gerekiyor. Kabak çorbası fresh tadıyla içen herkesi büyülüyor. Yeşil kabak çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız bu kabak çorbası tarifine bakabilirsiniz.
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