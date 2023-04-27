İçinizi ısıtan kabak çorbası tarifi! Yeşil kabak çorbası nasıl yapılır?

Kabak çorbası birçok yiyeceğin yanında enfes bir uyum sağlıyor. Nane, dereotu ve kabakla hazırlanan bu eşsiz çorbayı herkesin denemesi gerekiyor.

MALZEMELER 2 adet orta boy kabak

1 yemek kaşığı tereyağı

2 tepeleme yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sıcak su

3 su bardağı süt

3-4 dal dereotu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru nane

Üzeri için:

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı tereyağı

TARİF Tereyağı ve zeytinyağını tencereye aldıktan sonra unu ekleyin ve un pembeleşip kokusu çıkana dek kavurun.

Kavurduğunuz una bir çırpma teli ile hızlı hızlı karıştırarak sütü yavaş yavaş ekleyin ve topaklanmamasına özen gösterin.

Suyunu da ekledikten sonra kaynayana dek karıştırın. Kaynamaya başlayınca güzelce yıkayın, irice doğradığınız kabakları içine atın ve kabaklar yumuşayan dek pişmeye bırakın.

Kabaklar yumuşayınca çorbanızı ateşten alın ve el blenderı yardımı ile pürüzsüz bir hale getirin.

İçine baharatlarını ve incecik doğradığınız dereotunu da ekleyip karıştırın.

Servis ederken üstüne tereyağında kızdırdığınız toz kırmızı biberi ekleyin ve servis edin

AFİYET OLSUN!

