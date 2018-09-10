İçiş boş karpuzları sakın yemeyin! Neden mi?

Bu nefis meyveyi alırken hatalardan nasıl kaçınacağınız konusunda internet kullanıcılarından faydalı öneriler topladık:

Sarı bir kabuk, yüksek bir nitrat konsantrasyonunun bir belirtisidir

Karpuz yetiştirenler meyvenin büyümesi için oldukça fazla azot kullandıklarında karpuz 3 haftada yaklaşık 12 kilograma kadar erişiyor. Karpuzun hızlı büyümesi için yapılan bu numara sizi zehirleyebiilr. Bundan etkilenmemek için karpuzu keserken kabuğunun rengine dikkat edin. Sarı olmamalı! Eti Kırmızı kısmı ise yoğun bir şekilde beyaz çizgi içermemeli.

Karpuzun deliklerinin olup olmadığını kontrol edin

Bazı karpuz kabuklarının üzerinde ufak nokta şeklinde delikler bulunabilir. bunun nedeni aşılama ya da böceklerden kaynaklı da olabilir. Bu karpuzlardan uzak durun. İçeride iyi olsa bile, etinin bir kısmı delikten dolayı bozulacaktır.

İç kısmı boş olan karpuzu asla tüketmeyin

Karpuzun göbek kısmındaki çatlaklar meyvenin aşırı olgunlaşmış olduğunu göstermektedir. Bazı karpuzlar bu göbek kısmındaki çatlaklığa büyüme hormonu ile erişir. Aşırı olgun karpuzlar bazen biraz acı olabilir, bu acılık büyüme hormonundan kaynaklıdır. Zehirleme ihtimali çok yüksektir. Bu yüzden tüketmemeniz çok daha sağlıklı olacaktır.



