İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Nusaybin'de incelemelerde bulundu:

MARDİN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Devletimiz kararlı bir şekilde bölgemizde kan dökülmesin, kan, gözyaşı akmasın, annelerimiz ağlamasın, küçücük çocuklarımız kandırılmasın, dağlara götürülmesin diye mücadele ederken öbür tarafta devletin verdiği imkanlarını terör örgütlerine aktarmaya çalışan belediyelere de bu fırsatı vermedi." dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ile Nusaybin Belediyesini ziyaret ederek, hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan'dan bilgi aldı.

Temizkan, ziyarette Ersoy'a UNESCO Geçici Kabul Listesi'nde yer alan Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi'nin yer aldığı Nusaybin İnanç ve Kültür Parkı tablosu hediye etti.

Daha sonra Kültür ve İnanç Parkı'nı ziyaret eden Ersoy ve beraberindekiler, tarihi Zeynel Abidin Camisi'nde belediye tarafından düzenlenen Aşure Programı'na katılarak vatandaşlara aşure ikram etti.