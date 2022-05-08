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İçişleri Bakanı Soylu, 3. Cumhurbaşkanı Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti

08.05.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, 3. Cumhurbaşkanı Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Bazı programlara katılmak üzere Bursa'ya gelen Soylu, Gemlik ilçesinde, İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliğince restore edilen Celal Bayar'ın doğduğu evi gezdi, yıkılıp yeniden yapım aşamasında olan müzede incelemelerde bulundu.

Beraberindekilerle Bayar'ın anıt mezarında dua eden Soylu, ardından Umurbey Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu'ya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel ile Zafer Işık ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

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