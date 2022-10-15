İçişleri Bakanı Soylu, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti." dedi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, gazetecilere, olayın saat 18.15 civarında meydana geldiğini, patlamanın akabinde gerek bölgedeki gerekse çevreden gelen tahlisiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.

Türkiye'de bu konuda yetkin olan tüm arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığını aktaran Soylu, "Buraya kimisi intikal etti. Teknik bütün arkadaşlarımız ve bu konuya vakıf olan bütün arkadaşlarımız, çalışmalarını burada sürdürüyor. Vali Hanım, olayın başından itibaren tüm arkadaşlarımızla birlikte arama kurtarmaya nezaret ediyor." diye konuştu.

Soylu, 2 ambulans uçağın Zonguldak'taki havalimanına intikal ettirildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sahra hastanesi oluşturuluyor ve ambulanslarla birlikte de Bartın'daki hastaneye de intikal ettiriliyor. Hakikaten çok üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı kendisi, patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 7 kardeşimiz de şu anda hastaneye intikal halinde. 3 kardeşimiz yoğun bakımda."

Bakan Soylu, yaralıların tedavi altında olduğunu, bazı yaralıların İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını anlatarak, "Öncelikle aşağıda büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Arama kurtarma yapan ekiplerimizin ve tahlisiye yapan ekiplerimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Aileler burada, onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bütün bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Vatandaşlarımız farklı bilgilere itibar etmesinler"

Çalışmalara ilişkin bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde paylaşacaklarını söyleyen Soylu, vatandaşlardan farklı bilgilere itibar etmemelerini istedi. Soylu, şunları kaydetti:

"Bu vardiyada çalışan kardeşimizin sayısı 110. Riskli bölgede, yani eksi 300-350 kotta çalışan kardeşimizin sayısı 49. 110 da dahil olmak üzere içeriden çıkarılan, kendisi çıkanlar var, çıkarılanlar var, hastaneye intikal eden toplam sayı 21, 7 kişi de yolda, 28. Bu 21 kardeşimizin şu anda 14'ü hayatını kaybetmiş durumda."

Soylu, arama kurtarma yapan ekiplerin güzel ve umutlu haberler vermesini temenni ederek, "Bütün duamız, niyazımız odur. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun." dedi.

Bir soru üzerine Soylu, üst kotlarda bulunan 110 kişiden bir bölümünün sağ salim çıkarıldığını belirterek, "Ama aşağıdaki 49 kişinin olduğu alanda hala tahlisiye ekipleri o alana müdahale etmeye çalışıyor. O alandan çıkardıklarımız var, çıkaramadıklarımız var. Bu konudaki tüm detaylı bilgileri her saat başı sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmasında 70'in üzerinde görevlinin bulunduğunu kaydetti.

