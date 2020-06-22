YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

BURSA HABERLERİ  | 22.06.2020 02:00 | Son Güncelleme

"(Selde kaybolan 4 kişi) Ümidimiz onlara sağ ulaşabilmektir. Tüm gayretimiz bunun için. Tüm arama kurtarmacı arkadaşlarımız bu konuda gayret göstermektedirler" - "Hakikaten araçları alıp sürüklediği, üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan selde kaybolan 4 kişiye ilişkin, "Ümidimiz onlara sağ ulaşabilmektir. Tüm gayretimiz bunun için. Tüm arama kurtarmacı arkadaşlarımız bu konuda gayret göstermektedirler." dedi.

İlçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orhangazi'den başlayan ve Bursa merkeze doğru etkisi hissedilen yağmur mevsim normallerinin çok üzerinde bir şiddetle yağmaya başlayınca hemen Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile tüm ekiplerin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Özellikle Kestel ve Orhangazi'nin ciddi miktarda yağış aldığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"(Kayacık'ta) 7 kişinin bulunduğu bir evde 5 kişi kayıp. Bir de Dudaklı'da 25 yaşında Kader kızımız hayatını kaybetti. Toplam 6 kişi. Bir kişi bulundu, bahsettiğim evden. Onun şimdi kimlik tespit çalışmalarını yapmaya çalışıyorlar. Diğerleriyle ilgili de şu anda 257 kişiden oluşan arama kurtarma, AFAD, UMKE, 112, sivil toplum kuruluşları, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyeler hep birlikte bir arama kurtarma yapılıyor."

Soylu, yağışın ani şekilde bastırmasından dolayı bölgedeki derenin debisinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu derede ağaçlıkların bulunduğunu dile getiren Soylu, bu durumun arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilememesi temennisinde bulundu.

- "Mevsim normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu"

Bakan Soylu, kaybolan 4 kişiyle ilgili şunları kaydetti:

"Ümidimiz onlara sağ ulaşabilmektir. Tüm gayretimiz bunun için. Tüm arama kurtarmacı arkadaşlarımız bu konuda gayret göstermektedirler. Biraz önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız (Alinur Aktaş) yağmurun şiddetini özellikle gösterdi. Hakikaten araçları alıp sürüklediği, üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık. Yani mevsim normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu. Şimdi yapacağımız tek iş, arama kurtarma konusunda bu kayıp bulunan 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek inşallah. Arkadaşlarımız çaba sarf edecekler."

Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın, bölgede gerekli hasar tespit çalışmalarına başlanacağı bilgisini verdiğini aktardı.

Hasar tespiti yapıldıktan sonra vatandaşların mağduriyetlerine cevap verileceğini belirten Soylu, "Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hem Kader kızımız için hem de kimliği belirlenmeye çalışılan diğer kardeşimiz için de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Bakan Soylu'ya incelemelerinde, Canbolat ve Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz dahaYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza

Muharrem Balat’ın abla acısı

Muharrem Balat’ın abla acısı

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hasan Ali Kilci vefat etti

Vali Kaldırım Sakarya’ya gelir gelmez önünde yaşanan kazaya müdahale etti

Vali Kaldırım Sakarya’ya gelir gelmez önünde yaşanan kazaya müdahale etti

Yeşilyurt’ta en iyi kiraz ve bahçesi ödülleri sahiplerini buldu

Yeşilyurt’ta en iyi kiraz ve bahçesi ödülleri sahiplerini buldu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Bursa Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:28
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bursa’ya Dair Her Şey Rakamlara Yansıyacak

Bursa’ya Dair Her Şey Rakamlara Yansıyacak

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.