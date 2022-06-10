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İçişleri Bakanı Soylu Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu

10.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu

ÇANAKKALE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Soylu, cuma namazını Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasındaki Emine Hatun Camisi'nde kıldı.

Soylu, namazın ardından caminin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, son 4-5 yılda jandarma birliklerinde cami inşa etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Eksik olan yerleri de tamamlayacaklarını bildiren Soylu, şöyle konuştu:

"Mehmet Cengiz kardeşim burada askerlik yaptı. Ardından da Cengiz ailesi olarak çok güzel bir cami yaptılar. Ahmet Bey ve eşi Emine Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bu caminin özelliği şu; bu caminin cemaati her zaman aynı değil. Sürekli değişen, memleketimizin birçok bölgesinden gelen kardeşlerimiz ve burada görev yaparken onları ziyaret eden ailelerin uğrak yeri. Onun için farklı bir anlamı var. Burası Mehmetçiğimizin ocağı. İnşasında emeği geçen herkese minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz."

Soylu, Emine Hatun Camisi'nin, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde bulunan cami ile birebir aynı olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu daha sonra beraberindekilerle Güzelyalı köyünde bulunan Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüne geçti.

Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici ve diğer personel tarafından karşılanan Soylu, eğitimleri tamamlanan kurbağa adam ve balık adamların sertifikalarını verdi.

Ziyaretlere, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile diğer ilgililer katıldı.

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Çanakkale Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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