İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Tedbirleri, "kamu düzeni, sağlık sisteminin sürdürülebilir olması ve ayakta kalması, üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi, sosyal izolasyon ve sosyal mesafe" olmak üzere 4 ana ayak üzerine oturttuklarını anlatan Soylu, "Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem, üretim ve tedarik zincirinde en ufak bir aksama söz konusu değil." dedi.

Bakan Soylu, sosyal izolasyon ve sosyal mesafe ve diğer konularda alınan tedbirlere de değinerek, Türkiye'nin hükümet olarak aldığı kararlarla süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirtti.

- "Şehirler arası yolculukta da iyi bir izolasyon sağlandı"

Sürecin zor olduğunun altını çizen Soylu, ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Hijyen ile sosyal mesafe ve izolasyonunun önemine işaret eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mümkün olduğunca, özellikle hayatın hareketliliğini, mobilizasyonunu durduracağız. O 4 temel maddeye uyarak, bu dengeyi yol haritası içerisinde götürmeye çalışacağız. Büyükşehirlerde hayat hafta içinde yüzde 85-90 oranında şu anda tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda. Hafta sonları da bu rakam yüzde 95'lerde. Birçok ölçümüz var. Özellikle toplu taşıma araçlarına binişi her gün sabah itibarıyla ölçüyoruz. Hafta içi her geçen gün artıyor. Bu hafta 84'lerde başladı, şu anda 86,5-87 seviyesinde. Her 100 yolcudan 87'si toplu taşıma kullanmıyor artık. Buna riayet ediliyor."