YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da gençlerle buluştu

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da gençlerle buluştu

21.04.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da gençlerle buluştu

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, merkez Sur ilçesi tarihi Ongözlü Köprü mevkisi Kırklar Dağı eteklerinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait tesiste buluştuğu gençlerle sohbet etti, onların sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu'ya, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakırlı kızlar ragbiye gönül verdi, Türkiye şampiyonu olduDiyarbakırlı kızlar ragbiye gönül verdi, Türkiye şampiyonu oldu
Bolu'da yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu ele geçirildiBolu'da yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu ele geçirildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan Ömer Efe, önlem alınmasını istediSahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan Ömer Efe, önlem alınmasını istedi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 22 Nisan Cuma

İmsak
04:01
Sabah
05:29
Öğle
12:23
İkindi
16:06
Akşam
19:07
Yatsı
20:29

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Cuma

Taha Eczanesi
Sur
Nehir Eczanesi
Sur
Reşitoğlu Eczanesi
Baglar
Bilge Eczanesi
Baglar
Liman Eczanesi
Baglar
Park Orman Eczanesi
Kayapinar
Doz Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Üçlü ilişkiyi denemek istediler! Gözyaşlarına hakim olamadı

Üçlü ilişkiyi denemek istediler! Gözyaşlarına hakim olamadı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.