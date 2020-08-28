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  4. İçişleri Bakanı Soylu: "İstiklal mücadelesi kolay bir mücadele değildir. 30 Ağustos geliyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, orada yürütülen mücadele kolay bir mücadele değildir. Bize emanet edilen ülke öyle birileriyle pazarlık masasında emanet edi

İçişleri Bakanı Soylu: "İstiklal mücadelesi kolay bir mücadele değildir. 30 Ağustos geliyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, orada yürütülen mücadele kolay bir mücadele değildir. Bize emanet edilen ülke öyle birileriyle pazarlık masasında emanet edi

GİRESUN HABERLERİ  | 28.08.2020 19:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "İstiklal mücadelesi kolay bir mücadele değildir. 30 Ağustos geliyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, orada yürütülen mücadele kolay bir mücadele değildir. Bize emanet edilen ülke öyle birileriyle pazarlık masasında emanet edilmiş bir üke değildir. Her santimetrekare toprağı kanla sulanmış bir ülkedir. Bunun bilincinde, ayırdında, farkında olmayanlar elbetteki bu topraklarda olacaktır ama o bizi asli vazifemizden ayırmayacaktır"


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Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Kardelen Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Karadeniz Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
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