İçişleri Bakanı Soylu: "İstiklal mücadelesi kolay bir mücadele değildir. 30 Ağustos geliyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, orada yürütülen mücadele kolay bir mücadele değildir. Bize emanet edilen ülke öyle birileriyle pazarlık masasında emanet edi