İçişleri Bakanı Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov'la görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Soylu görüşmede, İçişleri Bakanlıkları arasında sonuç odaklı ve yapıcı bir şekilde sürdürülen ortaklık ve iş birliği faaliyetlerinin iki dost ve kardeş ülke arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığa katkı sağlayacağını, güvenlik ve göç olmak üzere tüm ilgili birimler arasında daha güçlü iş birliği ve diyalog imkanlarının geliştirileceğini vurguladı.

Geçen ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirilen çalışma toplantısında gündeme gelen konuların değerlendirildiği görüşmede, toplumsal olaylara müdahale; terörle, siber suçlarla, narkotik ve organize suçlarla mücadele alanlarında eğitim iş birliğinin yanı sıra düzensiz göçle mücadele konuları ve güncel gelişmeler ele alındı.

