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İçişleri Bakanı Soylu'dan "17 Ağustos" paylaşımı

17.08.2022 03:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz, depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz. Tüm gayretimiz 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşadıklarımızı tekrar yaşamamak için"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da Marmara Depremi'nin meydana geldiği saat olan 03.02'de paylaşımda bulunarak, "Biz, depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz." görüşünü paylaştı.

Tüm gayretlerinin 17 Ağustos depreminde yaşananların tekrar yaşanmaması için olduğunu vurgulayan Soylu, "Allah, milletimizi her türlü afetten korusun. Kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

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