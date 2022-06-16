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İçişleri Bakanı Soylu'dan, Kayserispor'a KADES teşekkürü:

16.06.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kayserisporlu futbolcular, önümüzdeki sezon giyecekleri sarı formada, KADES uygulamasına destek verecekler"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) isminin ve logosunun yeni sezonda kullanacağı sarı formalarda yer almasına karar veren Yukatel Kayserispor'a teşekkür etti.

Bakan Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kayserisporlu futbolcular, önümüzdeki sezon giyecekleri sarı formada, KADES uygulamasına destek verecekler. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ve KADES uygulamasına verdikleri destekten ötürü, Kayserispor yönetimine ve oyuncularına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni sezonda kullanılacak sarı formanın göğüs kısmında KADES'in simgesinin, sol kolda da KADES yazısının yer almasına karar veren sarı-kırmızılı kulüp, "Geçen yıl otizme verdiğimiz desteği bu yıl gönüllü olarak KADES'e veriyoruz. 2022-2023 sezonunda çubuklu ve siyah formamızın yanında gönüllü olarak KADES'e destek verdiğimiz sarı forma, takımımızın alternatif formalarından biri olacak. Kayserispor ailesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız." açıklamasını yapmıştı.

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