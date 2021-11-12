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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB-Modex Saha Tatbikatı'nı izledi:

12.11.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tatbikatlardaki amacımız bu iş birliğini daha da yukarı taşımak, ekiplerin birbirini önceden tanımasını sağlamak ve bu sayede afet anındaki kurtarma çalışmalarında verimliliği arttırabilmektir" - "Afet öncesi için Türkiye Afet Risk Azaltma Planı TARAP'ı hazırladık. Bunun il bazlı planları var. Şu an 80 ilimizin İl Risk Azaltma planı tamamlandı, inşallah İstanbul'un da yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak" - "Bugün Tekirdağ ilimizde gerçekleştirdiğimiz Uluslararası AB-Modex tatbikatında barkot bileklik uygulaması olarak tanımladığımız bu uygulamanın da ilk denemesini yaptık. Hakikatten olumlu sonuçlar elde ettik"

TEKİRDAĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da devam eden AB-Modex Saha Tatbikatı'na ilişkin, "Tatbikatlardaki amacımız bu iş birliğini daha da yukarı taşımak, ekiplerin birbirini önceden tanımasını sağlamak ve bu sayede afet anındaki kurtarma çalışmalarında verimliliği arttırabilmektir." dedi.

Bakan Soylu, Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen afet ve deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye ilişkin Türkiye'de ilk kez yapılan AB-Modex Saha Tatbikatı'nı izledi.

Ardından basın toplantısına katılan Soylu, Yunanistan, Bulgaristan, Fransa, İtalya, İspanya ve Avusturya’dan da ekiplerin katıldığı tatbikatın çok değerli ve önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Soylu, farklı ülkelerle birlikte çalışma alışkanlığının geliştirilmesinin, tecrübe ve kapasite paylaşımının önemli olduğunu ifade ederek, "Tatbikatlardaki amacımız bu iş birliğini daha da yukarı taşımak, ekiplerin birbirini önceden tanımasını sağlamak ve bu sayede afet anındaki kurtarma çalışmalarında verimliliği arttırabilmektir." diye konuştu.

Türkiye'nin 1999 depremlerinden sonra afet yönetimini tekrar ele aldığını anlatan Soylu, yeni, modern bir afet yönetim stratejisi oluşturulduğunu vurguladı.

- "80 ilimizin İl Risk Azaltma Planı tamamlandı"

Afet yönetimi ile ilgili kurumların AFAD çatısı altında bir araya getirilerek kurumsal anlamda merkezileşmenin gerçekleştiğini aktaran Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Afet yönetimini, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası olmak üzere 3 başlıkta ele alarak bütüncül bir yaklaşım benimsedik. Her üç başlıkta da kendine ait bir plan ve strateji oluşturduk. Afet öncesi için Türkiye Afet Risk Azaltma Planı TARAP'ı hazırladık. Bunun il bazlı planları var. Şu an 80 ilimizin İl Risk Azaltma Planı tamamlandı, inşallah İstanbul'un da yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Afet anı için de müdahale stratejimizin temelini oluşturan ve kısa adı TAMP olan Türkiye Afet Müdahale Planı'nı hazırladık. Özellikle son 2 yılda ülkemizde meydana gelen afetlere bu plan kapsamında başarılı şekilde müdahale ettik. Gerek müdahale kapasitesi, gerekse kurumlar arası koordinasyon anlamında gerçekten çok ciddi faydasını gördük. Afet sonrası iyileştirme için de Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nı hazırladık. Bu alanda da hızlı sonuç alıyoruz, gerek hasar tespiti, gerek hak sahipliği, gerekse hayatın normalleştirilmesi anlamında tüm vatandaşlarımız ve afetzedelerimiz tarafından takdir edilen bir kapasite ortaya koyabiliyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkını teslim etmek lazım. Ortaya koyduğu afet yönetim vizyonu, meseleye doğrudan nezaret etmesi, Türkiye'nin bugünkü afet müdahale kapasitesine ulaşmasını sağlamıştır."

- "Afet Bilekliği Projesi"

Bakan Soylu, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve İçişleri Bakanlığının birlikte geliştirdiği Afet Bilekliği Projesi'nin tatbikatta ilk kez kullanıldığını belirtti.

Enkazdan çıkarılan vatandaşların koluna özel bir bileklik takıldığını ve tüm süreç boyunca takip edildiğini anlatan Soylu, "Bugün Tekirdağ ilimizde gerçekleştirdiğimiz Uluslararası AB-Modex tatbikatında barkot bileklik uygulaması olarak tanımladığımız bu uygulamanın da ilk denemesini yaptık. Hakikatten olumlu sonuçlar elde ettik." dedi.

Soylu, elde ettikleri sonuçları tatbikatta diğer ülke temsilcileri ile paylaştıklarını dile getirdi.

Bir diğer yeniliklerinin de afet çalışmalarında yer alacak tüm kurumların araçlarının takip sistemi olduğunu anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"İllerimizde, envanterimizde olan tüm iş makinesinin bilgilerini ve özelliklerini fotoğrafları ile belirleyecek şekilde bir yazılım gerçekleştirildi. Bu sayede afet anlarında ihtiyaç duyduğumuz araç ve iş makinelerinin hangi illerden takip edileceği, şoför ve plaka bilgileriyle birlikte takip edilebilecek ve en seri şekilde afet bölgesine ulaşması sağlanacak yazılım geliştirdik, çok daha üst seviyeye çıkardık. Afet alanına geldiği zaman da bunun doğru şekilde yönlendirilmesinin sağlanacağını belirledik. Bu sayede afet müdahale anında enkaz kaldırma çalışmalarında verimlilik arttırılmış, olası bir karmaşanın da önüne geçilmiş olmaktadır. Bu sistemin de ilk denemesini bugün bu tatbikatta başarı ile gerçekleştirdik."

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut de önemli ve anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini, tatbikatların afet anlarında farklı ülkelerden gelen ekiplerin birlikte çalışma yeteneğini geliştireceğini söyledi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer de katıldı.

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