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İçişleri Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun YSK ile ilgili sözlerine ilişkin açıklama:

10.08.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun, YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir" - "Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır"

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerektiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, bir gazeteye verdiği röportajda "...bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok...." dediği hatırlatıldı.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 33'üncü maddesinde, seçmen kütüğünün oluşturulması ve Yüksek Seçim Kurulunca seçmenlere ait hangi bilgilerin temin edildiğinin yer aldığı hatırlatılarak, anılan kanunun 47'nci maddesinde ise seçmen kütüğünün siyasi partiler ile hangi usullerle paylaşılacağı belirtildiği ve işlemlerin bu mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

Seçmen kütüklerinin, YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, "İlgili kanun ve mevzuat bu kadar açık ve net iken birçok kez seçimlere katılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamaları ile YSK'yı ve bilgi güvenliğini, YSK'ya seçmen bilgisini sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü hedef göstererek zan altında bırakmıştır." ifadelerine yer verildi.

- "Bilgilerin kaynağının neresi olduğunu kamuoyuna açıklayınız"

Kılıçdaroğlu'nun, YSK'da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerektiği, aksi takdirde kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlıkça suç duyurusunda bulunulacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan çağrıda bulunuyoruz, YSK'nın elinde olmayan ancak sizin elinizde bulunduğunu söylediğiniz bilgiler hangileri ise kurumları hedef göstermek, şaibe oluşturmak ve zan altında bırakmak yerine bu bilgilerin kaynağının neresi olduğunu kamuoyuna açıklayınız. Eğer bahsettiğiniz konu, YSK'nın her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin partilerce tasnifi ise kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyiniz. Yukarıda belirtilen hususların açıklanmaması halinde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinin adli bir vaka olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın açıkça 'fişlenmesi' anlamına da geldiğinden Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır."

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