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İçişleri Bakanlığından "Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri" genelgesi

11.08.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valiliklere gönderilen genelgeye göre, eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerinin konaklayacağı yurt, pansiyon, apart gibi yerlerde olası fahiş fiyat uygulamalarına izin verilmeyecek - Barınma sorunu olan öğrenciler tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelere yerleştirilecek, gerektiğinde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre, öğrencilerin konaklayacağı yurt, pansiyon ve apart gibi yerlerde fahiş fiyat uygulamalarına izin verilmeyecek, maddi durumu yetersiz öğrencilere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla burs ve konaklama konularında yardımcı olunacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 ilin valisi ve gençlik spor il müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararlar, valiliklere "Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri" konulu genelge ile gönderildi.

Genelgeye göre, üniversitelerde yeni eğitim-öğretimin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla her akademik yıl öncesi valiler başkanlığındaki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonları" toplanarak, üniversite yerleşkelerinin bina, tesis ve diğer alanlarına ilişkin risk analizlerini yapacak.

Üniversitelerde, uyuşturucu suçlarıyla etkin mücadele, suç ve terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi, istismar ve provokasyonların önüne geçilmesine yönelik tedbirler alınacak.

- Öğrenci yurtlarında ek kapasite oluşturulacak

Üniversite öğrencilerinin barınma imkanları artırılacak, artan öğrenci sayısıyla yurtlara talebin artacağı göz önünde bulundurularak öğrencilerinin barınmalarına yönelik il ve ilçe bazlı ihtiyaç analizleri yapılacak.

Yeni eğitim-öğretim dönemi boyunca üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurt, pansiyon, apart benzeri yerlerde, fahiş fiyat uygulamalarına izin verilmeyecek, barınma sorunu olan öğrenciler tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelere yerleştirilecek, gerektiğinde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği sağlanacak.

Öğrenci yurtlarında var olan kapasitenin tam olarak kullanılması sağlanacak, imkanlar ölçüsünde ek kapasite oluşturulacak.

Bu kapsamda, boş durumdaki lojmanların ve yurt olarak kullanılabilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların dönüşümleri acilen yapılarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcına yetiştirilecek.

İl genelindeki otel, pansiyon, apart ve özel yurtlar, kapasitelerinden faydalanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içinde kiralanacak, MEB yurtlarından boş kontenjanı olanlar imkanlar dahilinde kullanılacak.

Üniversite yerleşkesi bulunan küçük ilçelerde barınma sorununun çözümü amacıyla özel idare ve belediyeler tarafından çalışma yapılacak.

Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla maddi destekte bulunulacak ve burs, kalacak yer konularında yardımcı olunacak.

Kapasite artırımı ve yeni kalacak yerlerin belirlenmesinin beraberinde getireceği personel, malzeme vb. ihtiyaçlar valiliklerin koordinasyonunda karşılanacak.

- Toplu taşıma araçlarının artırılması gündemde

Yerel yönetimlerle iş birliği halinde öğrencilerin kayıt dönemi esnasında ve sonrasında karşılaştığı sorunları (barınma ve ulaşım gibi) iletebileceği irtibat bilgileri kamuoyuyla paylaşılacak.

Öğrencilerin üniversite/kampüs yerleşkelerine ve yurtlara kolay ulaşımının sağlanması amacıyla özellikle okul giriş-çıkış saatlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak toplu taşıma vb. araç sayılarının artırılması için ilgili birimlerle iş birliği sağlanacak.

- Terminal ve gar gibi noktalarda üniversiteler bilgilendirme standı açacak

Barınma ve maddi imkan sağlama adı altında öğrencilerle temasa geçmeye çalışan illegal yapılanmaların stant açma/broşür dağıtma vb. faaliyetlerine izin verilmeyecek. Bu kapsamda öğrencilerin şehirdeki ilk uğrak noktası olan terminal, gar, havalimanı gibi noktalarda üniversite yönetimleri tarafından bilgilendirme stantları açılacak.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecek. Öğrencileri etkilemeye dönük terör örgütlerinin kirli propagandalarına karşı farkındalıklarının artırılması için üniversitelerle iş birliği halinde panel, seminer gibi çalışmalar yürütülecek.

Ayrıca suç/terör örgütlerinin yeni eleman kazanmaya yönelik faaliyetlerine engel olunabilmesi için istihbari çalışmalara ağırlık verilecek. Genelge kapsamında terör örgütleri ile iltisaklı olduğu değerlendirilen illegal yapılanmaların üniversite içindeki yasadışı faaliyetleri takip edilecek ve bunların propaganda çalışmalarına dönebilecek faaliyetlerine izin verilmeyecek.

Üniversite yerleşkeleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) binaları ve özel yurtların bulunduğu alanlardaki aydınlatma sistemleri kontrol edilecek ve toplu taşıma durakları yurtlara yakın belirlenecek. Üniversite ve yurt yerleşkesindeki X-Ray cihazlarının, kapı dedektörlerinin ve güvenlik kamerası sistemlerinin yaygınlaştırılması için çalışma yapılacak.

- Suç teşkil eden paylaşımlar hakkında gerekli işlemler yapılacak

Genelge kapsamında, başta barınma konusu olmak üzere sosyal medya üzerinden yapılacak dezenformasyon içerikli provokatif ve suç teşkil eden paylaşımda bulunanlar hakkında gerekli işlemler yapılacak ve önleyici tedbirler alınacak.

Üniversite yerleşkelerinin çevresinde bulunan günübirlik kiralık evler, oteller, oyun salonları, kafe ve benzeri yerlere yönelik denetimler artırılacak, şüpheli şahıs, araç, paket, poşet, pankartlara duyarlı olunacak.

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