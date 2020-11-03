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İclal Aydın yürekleri yaktı! İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler...

03.11.2020 17:29 | Son Güncelleme:
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İclal Aydın yürekleri yaktı! İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler...

İclal Aydın, kuzeni Tülin Alpgündüz'ün İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizleri Sayra ve Çınar Alpgündüz'e sosyal medya hesabından paylaştığı duygu dolu sözlerle veda etti.

Tülin-Alican Alpgündüz çiftinin günlerdir müjdeli haber beklenen ikizlerinden Türkiye'yi üzen haber geldi.

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Depremin vurduğu Rıza Bey Apartmanı'nda oldukları bilinen Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine önceki gün ulaşıldı. Ebeveynlerinin beş yıl süren evlat hasreti sonrasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz çocukları Çınar ve Sayra, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda birlikte hayata veda etti. Evde ders çalışırken depreme yakalanan ve acı haberleri alınan ikizler için gözyaşları sel oldu.
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İclal Aydın, kuzeni Tülin'in ikizleri Sayra ve Çınar Alpgündüz'e böyle veda etti:

"Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum. Anneleri Tülin çocukluğumuzda oyunlar kurduğumuz, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim.

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Cumartesi öğleden sonra 'çocukların sesini duymuşlar, yaşıyorlarmış' haberi geldi kardeşimden. Dünyalar bizim oldu. Sonra umutlu ve sevinçli bir bekleyiş başladı. Gece oluyor, saatler geçiyor. Bütün aile birbirimize soruyoruz. Yeni bir haber var mı?

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Sonra... Sonrasını biliyorsunuz. Sessizliğin içindeki kabulleniş. Depremin ilk dakikasından bu yana kimlerle konuştum, neler olup bitti bulanık bir rüya gibi şu anda.
Çok umutluyduk çok. Ailem, arkadaşlarımız, komşularımız, hiç tanışmadığımız insanlar, bütün ülke. Birlikte dua ettik, birlikte ağladık. Birlikte umutlandık. Yavrularımız cennettedir biliyorum.

Dünya üzerinde tesellinin olmadığı bir an bu. İzmir depreminde yavrularımızla beraber hayatını kaybeden canlara rahmet kalana sabır ver Allahım."


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