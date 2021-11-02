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İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri neler?

02.11.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolgulu ya da kibbe köfte olarak da bilinen içli köfte hazırlanması zor görünse de kolaylıkla yapılabilir. İçli köfte hazırlarken bulgurdan yapılan dış katmanın içine ceviz, kıyma, baharat karışımı konur. İçli köfteyi yoğururken hamurun dağılmaması gerekir. İşte içli köfte tarifi ve malzemeleri...

İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri neler?

Orta Doğu mutfağına ait bir yemek olan içli köfte afiyetle tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. İçli köfte kızartarak veya haşlanarak hazırlanabilir. İçli köfteye şekil verirken hamurun ince olması gerekir. İçli köfteler haşlanacaksa tencerenin içine atıldığında karıştırılmamalı. Haşlama suyuna limon sıkarsanız köfteler haşlanırken dağılmaz. Kızartma yapacaksanız bol yağda yapmalısınız. İşte içli köfte tarifi ve malzemeleri...

İÇLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Dışı için;

  • 1.5 su bardağı ince köftelik bulgur
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
  • 1 su bardağından biraz az un
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı soğuk su
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

İçi için;

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yarım tatlı kaşığı salça
  • 300 gr kıyma
  • Yarım demek maydanoz
  • 3 orta boy soğan
  • 1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

  • Pul biber
  • Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)

Kızartmak için;

  • Sıvı yağ

İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte malzemeleri neler?

İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soğanları ince ince doğrayın. Tavaya sıvı yağ ekleyin sonrasında soğanları atın ve pembe rengini alana dek kavurun. Soğanlar kavrulunca kıyma ilave edin ve suyunu çekene dek kısık ateşte kavurun. Ardından salça ilave edin ve 3 dakika daha kavurmaya devam edin. Biraz su ilave edin. Baharatları, cevizi, tuzu ve ince kıyılmış maydanozu ekleyip ocağı kapatın, soğumaya bırakın.

İnce bulguru 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatın. Suyu çekildiğinde irmik salça baharatlar tuz ekleyin ve 15 dakika boyunca azar azar suyu ekleyip iyice yoğurun.

Ardından unu ilave edin ve 5 dakika daha yoğurun. Elde yuvarladığınızda dağılmıyorsa hamurun kıvamı tutmuş demektir. Cevizden biraz daha büyük parçalar alıp başparmak ile ara ara su alarak içi ince bir şekilde açın. İçini koyun ve yukarı doğru limon şeklinde uzatın. Hepsine aynı işlemi uygulayın. İçli köfteleri kızgın yağda kızartın. Yağın ölçüsü 1 bardak olacak.

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