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İDDEF'ten Pakistan halkına sel yardımı

27.09.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İDDEF'ten Pakistan halkına sel yardımı

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), sel felaketi yaşayan Pakistan halkı için hayırseverlerden topladığı bağışları sahiplerine ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, son yılların en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan, 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle çok sayıda kişinin öldüğü, insanların evsiz kaldığı Pakistan'daki selzedeler için başlatılan acil yardım kampanyası kapsamında sıcak yemek ve kumanya dağıtımı sürüyor.

Acil yardım çalışmaları için ilk günden harekete geçen İDDEF, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Pakistan'a giden İyilik Trenleri'ndeki yerini alarak, hayırseverlerin emanetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İDDEF ayrıca ülkeye giden görevlileri ve bölgedeki ekipleriyle saha çalışması yaparak sel nedeniyle oluşan hastalıklara karşı ilaçlama yaparken, çadır ve cibinlik dağıtımı gerçekleştiriyor.

Özellikle Sindh, Pencap, Karaçi, Gilgit Balistan ve Belucistan bölgelerinde etkili olan sel felaketinin hemen ardından su baskınlarının ortasında derme çatma barakalara sığınan selzedelere sıcak yemek ve kumanya dağıtımı yapan İDDEF, Türkiye'deki hayırseverler ile Pakistan'daki mağdur Müslümanlar arasında köprü olmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
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