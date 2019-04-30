Mynet Trend

İddia ediyoruz! Bu evin içini görünce başınıza ağrı saplanacak

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 30.04.2019 14:19 | Son Güncelleme

Bu evin içini gördüğünüzde kendinizi Alice Harikalar Diyarı'nda adlı filmin içinde hissedebilir ve fotoğraflara uzun süre baktığınızda ince bir baş ağrısına sahip olabilirsiniz. İşte enteresan çiftlik evi...

İddia ediyoruz! Bu evin içini görünce başınıza ağrı saplanacak

Herkesin kendine göre bir zevki ve tarzı vardır. Ancak bazı şeylerin aşırısı rahatsız edici olabilir. Hele ki sadelikten yana olan biriyseniz. Bu ev de abartıda sınır tanımayan hatta çıtayı arşa çıkaran bir tasarıma sahip. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Teksas'taki bu çiftlik evinin içini görenler adeta nefes darlığı çekiyorlar.

İşte 400.000 dolara satışa çıkan çiftlik evi...

2ev

Teksas'taki görünüşte güzel olan bu ev 400.000 dolara satıldı.

3ev

Oturma odasına geçerken, Alice Harikalar Diyarı filmindeki bir tavşan deliğinden düşmüş gibi hissediyorsunuz.

4ev

Çiçek desenleriyle dolu bir tavşan deliği...

5ev

Oturma odasının görünüşü biraz sadeleşmiş olsa da iç mekanın yoğun temasıyla devam ediyor.

6ev

Odanın diğer köşesi dekoratif halı, lamba ve bitkilerle dolu. Minimalizmden hoşlanıyorsanız şimdiden üzerinize sıkıntılar basmış olabilir.

7ev

Mutfak, dekupaj hobisinin ne kadar ileri gidebileceğinin en iyi örneklerinden biri. Neyse ki, sahipleri bulaşık makinesini atlamış. Şaşırdık doğrusu!

8ev

Ve eğer bize sorarsanız, gerçekten çok fazla abartılı. Ebeveyn yatak odası evin geri kalanı kadar etkileyici...

9ev

Ama en iyisini sona sakladık, o yüzden ana banyoya bir bakın bakalım dayanabilecek misiniz?

10ev


Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...
Tarihe damga vuran en etkili 30 kadın!Tarihe damga vuran en etkili 30 kadın!
Sakarlıklarıyla sizleri güldürecek 10 hayvan!Sakarlıklarıyla sizleri güldürecek 10 hayvan!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler ev dekorasyon abartılı evler ilginç dekorasyonlar minimalist minimalizm ilginç fotoğraflar alice harikalar diyarı mimari çiftlik evi teksas

En Çok Okunan Trend Haberler

'Türkiye Duman' uygulaması yapıldı!

'Türkiye Duman' uygulaması yapıldı!

Belediye başkanı, maaşını kız öğrencilere burs olarak verecek

Belediye başkanı, maaşını kız öğrencilere burs olarak verecek

Meteoroloji uyardı! Önce güneş, sonra yağmur...

Meteoroloji uyardı! Önce güneş, sonra yağmur...

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat! Bu oyuncaklar kabusunuz olabilir

Dikkat! Bu oyuncaklar kabusunuz olabilir

Tarihe damga vuran en etkili 30 kadın!

Tarihe damga vuran en etkili 30 kadın!

Sakarlıklarıyla sizleri güldürecek 10 hayvan!

Sakarlıklarıyla sizleri güldürecek 10 hayvan!

Babasına dediği bir laf yüzünden bir yıl pişman oldu!

Babasına dediği bir laf yüzünden bir yıl pişman oldu!

Söz dizisi 81.bölümden ilk sahne yayımlandı! Dizinin yeni bölümü için heyecan artıyor!

Yavuz, timin başına geçecek mi?

Bit pazarından almıştı. Öyle bir markanın çıktı ki...

Bit pazarından almıştı. Öyle bir markanın çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.