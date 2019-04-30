İddia ediyoruz! Bu evin içini görünce başınıza ağrı saplanacak

Herkesin kendine göre bir zevki ve tarzı vardır. Ancak bazı şeylerin aşırısı rahatsız edici olabilir. Hele ki sadelikten yana olan biriyseniz. Bu ev de abartıda sınır tanımayan hatta çıtayı arşa çıkaran bir tasarıma sahip. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Teksas'taki bu çiftlik evinin içini görenler adeta nefes darlığı çekiyorlar.

İşte 400.000 dolara satışa çıkan çiftlik evi...

Teksas'taki görünüşte güzel olan bu ev 400.000 dolara satıldı.

Oturma odasına geçerken, Alice Harikalar Diyarı filmindeki bir tavşan deliğinden düşmüş gibi hissediyorsunuz.

Çiçek desenleriyle dolu bir tavşan deliği...

Oturma odasının görünüşü biraz sadeleşmiş olsa da iç mekanın yoğun temasıyla devam ediyor.

Odanın diğer köşesi dekoratif halı, lamba ve bitkilerle dolu. Minimalizmden hoşlanıyorsanız şimdiden üzerinize sıkıntılar basmış olabilir.

Mutfak, dekupaj hobisinin ne kadar ileri gidebileceğinin en iyi örneklerinden biri. Neyse ki, sahipleri bulaşık makinesini atlamış. Şaşırdık doğrusu!

Ve eğer bize sorarsanız, gerçekten çok fazla abartılı. Ebeveyn yatak odası evin geri kalanı kadar etkileyici...

Ama en iyisini sona sakladık, o yüzden ana banyoya bir bakın bakalım dayanabilecek misiniz?



