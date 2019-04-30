İddia ediyoruz! Bu evin içini görünce başınıza ağrı saplanacak

Herkesin kendine göre bir zevki ve tarzı vardır. Ancak bazı şeylerin aşırısı rahatsız edici olabilir. Hele ki sadelikten yana olan biriyseniz. Bu ev de abartıda sınır tanımayan hatta çıtayı arşa çıkaran bir tasarıma sahip. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Teksas'taki bu çiftlik evinin içini görenler adeta nefes darlığı çekiyorlar.
İşte 400.000 dolara satışa çıkan çiftlik evi...
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