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İddia eş anlamlısı nedir? İddianın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

16.08.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddia, günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Günümüzde yaygın olarak kullanılsa bile bu kelimenin anlamını bilmeyenler olabilir. İddia eş anlamlısı, anlamı ve cümle içinde örnek kullanımları ile ilgili detayları derledik.

İddia eş anlamlısı nedir? İddianın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İddia kelimesinin TDK’daki karşılığı savdır. 2. anlamı ise; kendinde olmayan bir yeteneği, bir durumu varmış gibi gösterme şeklindedir. İddia kelimesinin eş anlamı olan kelimeler kullanarak aynı anlama gelen cümleler oluşturmak mümkündür. Bu kelimeleri birbirlerinin yerine kullanmak anlamı bozmaz.

İddia Kelimesinin Eş Anlamlısı Sözcükler Nelerdir?

İddia kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlısı sav kelimesidir. Daha çok hukuki anlamda kullanılan sav kelimesi, ileri sunulan düşünce anlamına gelir. Konuşma dilinde de bir konuyu tartışırken bu kelime sıkça kullanılır. İddianın eş anlamlısı olan kelimelerden diğerleri ise şunlardır:

  • Argüman
  • Tez
  • Mübahase
  • Mutalebe
  • İnat

İddia kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerden bazıları eski Türkçeden kalmadır. Bu nedenle günlük hayatta pek kullanılmaz. İddia kelimesi yerine eş anlamlı olarak en çok kullanılanlar sav, tez ve argümandır. Bu kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklıdır; ancak aynı anlama gelirler. Ancak cümle içinde kullanırken doğru bir yapı oluşturmak için cümlenin yapısına bakılmalıdır.

İddia Kelimesinin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

İddia kelimesinin, anlamı ve eş anlamlılarını pekiştirmek için cümle içinde kullanımlarını inceleyebilirsiniz. Bu sayede bu kelimelerin birbirleri yerine kullanılıp kullanılamayacağını görebilirsiniz. Genellikle birleşik olarak iddia etmek şeklinde kullanılan bu kelime, tek başına isim olarak da kullanılmaktadır. İddianın eş anlamlıları ile örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Mahkemedeki iddiaları kanıtlayan belgeler oldukça gerçekçiydi.
  • Başarılı bir aşçı olduğu iddiasında ama pek bir şey göremedik.
  • Bir anda herkesi şaşırtan bir iddia ortaya attı.
  • Maçın taraftarları hangi takımın kazanacağı ile ilgili iddiaya girdi.
  • Savunduğun iddiaya gerçekten inanıyor musun?

Birleşik isim olarak kullanılan ve içinde iddia sözcüğü geçen bazı kelimeler ise; iddia makamı ve iddianamedir. İddiaya girmek, ortaya iddia atmak, iddia etmek, iddia savunmak gibi fiiller de günlük hayatta sıkça kullanılmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
iddia iddia etmek

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