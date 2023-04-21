SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. İddialar asılsız çıktı! İstanbul'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıkarıldı

İddialar asılsız çıktı! İstanbul'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıkarıldı

21.04.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri bugün satışa çıkarıldı. İngiliz basını, Türkiye'de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle finalin İstanbul'dan alınabileceğini iddia etmişti ancak bilet satışıyla birlikte iddialar asılsız çıktı.

İddialar asılsız çıktı! İstanbul'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıkarıldı

İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa sunuldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sadece UEFA'nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek.

thumbs_b_c_16d572a7f4d81532dc1e9d8a2b655e57

Talep toplama döneminin 28 Nisan'da tamamlanmasıyla yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 adet bilet satın alabilecek.

2020_Subat_top

Biletler, UEFA'nın resmi bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. kategori 690 avro, 2. kategori 490 avro, 3. kategori 180 avro, 4. kategori 70 avro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 avrodan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

thumbs_b_c_405348e30996c084dd363a17998ec926

Öte yandan İngiliz basınından Independent, Türkiye'de yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınabileceğini öne sürmüştü. Ancak bilet satışının başlamasıyla birlikte iddialar asılsız çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyonlar Ligi için hesaplar karıştı!Şampiyonlar Ligi için hesaplar karıştı!
Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'
Çarpıcı iddia! 'Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir!'Çarpıcı iddia! 'Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir!'
Anahtar Kelimeler:
İstanbul UEFA şampiyonlar ligi 10 atatürk olimpiyat maçın yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz faturasına 1.560 liralık indirim!

Doğal gaz faturasına 1.560 liralık indirim!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi!

Maç sonunda isyan! 'Banka hesabına baksın'

Maç sonunda isyan! 'Banka hesabına baksın'

Şampiyonlar Ligi için hesaplar karıştı!

Şampiyonlar Ligi için hesaplar karıştı!

Penaltı yaptı, kanlar içinde yerde kaldı!

Penaltı yaptı, kanlar içinde yerde kaldı!

Cristiano Ronaldo için resmi açıklama geldi!

Cristiano Ronaldo için resmi açıklama geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.