İddialı başlamıştı...Beklenmedik final kararı! ATV o dizinin fişini çekti!

Kötü Kan, Kör Nokta, Kirli Sepeti gibi iddialı diziler yeni sezonda peşpeşe final yapıyor. Popüler dizilerle yarışan özellikle yeni diziler, reyting savaşını tek tek kaybediyor. Son olarak Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nın ardından bir final haberi daha geldi.

ATV'NİN İDDİALI BAŞLAYAN DİZİSİ FİNAL YAPIYOR!

Senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı ilgi çekici konusuyla seyircileri ekrana çeken Karadut dizisi, ilk bölümünün ardından ses getirmişti. Hem kariyerine hem de ailesine yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesinin ele alındığı dizide İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ı başrolde izliyorduk. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 6. bölümünde final yapmasına karar verildi.

Dizi etkileyici hikayesinin yanı sıra Şükrü Özyıldız ve Burak Dadak'ın aralarında 10 yaş olmasına rağmen baba-oğul olmaları eleştirilmişti. Zuhal karakterinin babasının yaptıkları da tepki çekmişti. Karaktere yapmadığını bırakmamıştı. Ayağını yıkatıp, erkekle öpüştüğü için annesinin toprağını bile yedirmişti.