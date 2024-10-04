Erkekle öpüştü yapmadığını bırakmadı! Karadut'ta İrem Helvacıoğlu'nun toprak yediği sahne tepki çekti!

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrolü paylaştığı ATV'nin yeni sezon dizilerinden olan Karadut, yayına başladığı ilk bölümden itibaren gündemden düşmedi. Aşk, aile ve ilişkilerin temel alındığı ve Zuhal karakterinin hayatına odaklandığımız dizide, bir yanda ödüllü bir uzman diğer yanda akşam eve geldiğinde babasının yıkayan bir genç kadın izlemiştik.

ÇILGIN BAKİRE SAHNESİ KONUŞULMUŞTU!

Zuhal karakterinin kardeşiyle yaşadığı "çılgın bakire" diyaloğu da gündeme gelmişti. Bu kızların evli olması bile batıyor sana. Sen mezardaki annemizin hayatını yaşıyorsun diye bizim de ölmemiz lazım di mi? Çünkü çılgın bakire istiyor ki kız kardeşleri de kendi gibi kız kurusu olsun" sözleriyle kız kardeşine tepki yükselmişti.

ÖPÜŞTÜĞÜ İÇİN TOPRAK YEDİRDİ!

Yeni bölümün ardından yayınlanan 3. bölüm fragmanında ise toprak yedirme sahnesi olay oldu. Annesinin ölümüne sebep olduğunu iddia ettiği baba Çetin Zuhal'i Tayfun'la öpüşürken gördü. Kızını bir erkekle öpüşürken gören Çetin çileden çıkıp Zuhal'i annesinin mezarlığına götürdü. "Senin krini ancak toprak temizler" diyerek Zuhal karakterine toprak yedirdi. Bu sahne ise tepkiyle karşılandı.

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