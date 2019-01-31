İddiası büyük: 2 günde 2 kilo verdiren ayran detoksu

Ayran detoksu ile vücuttaki zararlı toksinlerden kurtulmanız ve hızlı bir şekilde ödem atmanız mümkün. Ancak bu detoksu uygulamadan önce muhakkak doktorunuza danışmalısınız. Düzenli ilaç kullanıyor ya da kronik bir rahatsızlığınız var ise ayran detoksunu uygulamaktan vazgeçin!
Tam yağlı ayran
Rendelenmiş havuç
Kişniş ve nane yaprakları
Yarım çay kaşığı kavrulmuş kimyon tozu
Tüm malzemeleri bir kavanoz içinde karıştırın ve ardından birkaç dakika mikser ile çırpın. Karışımınız hazır.
Kuru incir, hurma, kuru erik, kızılcık, keten tohumu, kabak çekirdeği, ceviz, badem, ev yapımı sebze çorbaları, hindistan cevizi suyu, bitki çayları.
Unlu ve şekerli yiyecekler, soya ürünleri, tahıllar ve bakliyatlar, konserve yiyecekler, et ürünleri, paketlenmiş gıdalar, yapay tatlandırıcılar.
Kahvaltı: 1 adet yumurta, 2 dilim beyaz peynir, salatalık ve domates
Ara öğün: Hazırladığınız ayran karışımı
Öğle: Bakliyatsız ayran aşı çorbası
Ara öğün: 1 adet kuru incir, bir avuç kabak çekirdeği ve 10 adet çiğ badem.
Akşam: Bir kase domates çorbası ya da tarhana çorbası, yeşillik salatası
Ara öğün: Hazırladığınız ayran karışımı
Ayran detoksu yaparken bolca su içmeye özen gösterin. Detoksu 2 gün boyunca uygulayın.
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