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İddiası büyük: 2 günde 2 kilo verdiren ayran detoksu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.01.2019 17:11 | Son Güncelleme

Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız 2 günde 2 kilo verdiren ayran detoksunu deneyebilirsiniz.

İddiası büyük: 2 günde 2 kilo verdiren ayran detoksu

Ayran detoksu ile vücuttaki zararlı toksinlerden kurtulmanız ve hızlı bir şekilde ödem atmanız mümkün. Ancak bu detoksu uygulamadan önce muhakkak doktorunuza danışmalısınız. Düzenli ilaç kullanıyor ya da kronik bir rahatsızlığınız var ise ayran detoksunu uygulamaktan vazgeçin!

Ayran detoksu için malzemeler

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Tam yağlı ayran
Rendelenmiş havuç
Kişniş ve nane yaprakları
Yarım çay kaşığı kavrulmuş kimyon tozu

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri bir kavanoz içinde karıştırın ve ardından birkaç dakika mikser ile çırpın. Karışımınız hazır.

Ayran detoksunda tüketilen besinler

çorba

Kuru incir, hurma, kuru erik, kızılcık, keten tohumu, kabak çekirdeği, ceviz, badem, ev yapımı sebze çorbaları, hindistan cevizi suyu, bitki çayları.

Ayran detoksunda uzak durulması gereken besinler

Unlu ve şekerli yiyecekler, soya ürünleri, tahıllar ve bakliyatlar, konserve yiyecekler, et ürünleri, paketlenmiş gıdalar, yapay tatlandırıcılar.

Sadece 2 gün uygulanan ayran detoksu beslenme planı

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Kahvaltı: 1 adet yumurta, 2 dilim beyaz peynir, salatalık ve domates

Ara öğün: Hazırladığınız ayran karışımı

Öğle: Bakliyatsız ayran aşı çorbası

Ara öğün: 1 adet kuru incir, bir avuç kabak çekirdeği ve 10 adet çiğ badem.

Akşam: Bir kase domates çorbası ya da tarhana çorbası, yeşillik salatası

Ara öğün: Hazırladığınız ayran karışımı

Ayran detoksu yaparken bolca su içmeye özen gösterin. Detoksu 2 gün boyunca uygulayın.


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