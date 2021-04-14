İdman boykotundan oyuncuları Fatih Terim vazgeçirdi

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in GS TV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programında takımı hedef alan sözleri, futbolcuları isyan noktasına getirdi.

Mustafa Cengiz'in sözlerinin ardından Florya'daki akşam antrenmanı öncesi hareketli saatler yaşandı. Öncelikle kaptanlar Arda Turan ile Fernando Muslera, takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan karar idmana çıkmama yönünde oldu.

Sözcü'nün iddiasına göre, teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını bu kararından vazgeçirdi. Futbolcuların, başkan Mustafa Cengiz'i sözlerinden ötürü bir başka şekilde protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

"Galatasaray yarıştaysa, seyir değeri var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız. Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekir. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın ipinde değil. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum."



