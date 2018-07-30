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İdo Tatlıses, bedelli askerlik yapacak mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.07.2018 13:43 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses bedelli askerlik yapıp yapmayacağına dair açıklama yaptı. İdo bedelli yapacak mı?

İdo Tatlıses, bedelli askerlik yapacak mı?

İdo Tatlıses, 'Mertçe Sohbetler' programına konuk oldu. Halhalı ile dikkat çeken İdo Tatlıses, 'Benim halhal taktığımı gören erkekler benden sonra halhal takmaya başladı' dedi.

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Yasemin Şefkatli ile ayrılık kararı alan İdo, ilişkinin bitme sebebini de şu sözlerle özetledi:

'AYRDILDIĞIM SEVGİLİMİ TAKİP ETMEM'

"Ne ihanet,ne kıskançlık, ne de annem Derya Tuna... Kısmet değilmiş konuşarak ayrılmaya karar verdik. Ayrıldığım sevgilimi de sosyal medyadan takip etmem."

BEDELLİ AÇIKLAMASI

İdo, bedelli askerlikle ilgili sorulara ise "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum, gitmeyeceğim" yanıtını verdi.

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İdo Tatlıses, bedelli askerlik yapacak mı? ido tatlıses

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bedelliye gidersin aslanım, gidersin paşam. baban seni ne zorluklarla doğal gazsız evlerde büyüttü. uzun dönem askerlik mi yaptırır sana vatan sevdalısı, gözü kara mert yiğit kurşun geçirmez büyük adam.
askerlik niye yapsın.. tipe baksana heryeri dövmeli.. ürkütücü
türküm diyor ama askerlik yapmıyorlar
YEMEZLER EFENDİ,YEMEZLER! BEDELLİ ZATEN SİZLER İÇİN ÇIKMADI MI?
korkaksa yapmaz..
yapar yapmaz olur mu baba parası cokk
Bedelli erkek olur anca bundan, bedeli dolunca da omuz ve yaka silkelemeye devam eder.
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