MAGAZİN

İdo Tatlıses'e ayrılık yaramadı! Korkutan görüntü

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2018 09:15 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı oğlu İdo 10 aydır model Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyordu. Ayrılıktan sonra yemeden içmeden kesilen İdo, 90’dan 85 kiloya düştü

İdo Tatlıses'e ayrılık yaramadı! Korkutan görüntü

İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses (26) Haziran 2017’de Yasemin Şefkatli (22) ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Annesini, sevgilisi ile tanıştırmış, evlilik yolunda onay almıştı. Ama bu ilişki, 15 gün önce sürpriz bir şekilde bitti. Çünkü Yasemin Şefkatli’nin, Instagram’da paylaştığı fotoğrafı İdo kıskanmış, kaldırtmıştı.

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İdo Tatlıses önceki gün Bodrum Azka Otel’de konser verdi. 1 metre 93 santim boyundaki İdo Tatlıses verdiği kilolarla dikkat çekti.

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İdo, “Biraz zayıfladım. Yemek yiyemiyorum. Tabii kiloların gitmesinde ayrılığın etkisi var. Gördüğünüz gibi eridim” diye konuştu. İdo, Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlayınca diyete girmişti. 2 ayda 10 kilo vermiş, sonra geri almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
ido tatlıses Yasemin Şefkatli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yeme içme ile alakalı değil bu zayıflama bence bişeyler kullanmış ????
babasının yolundan yürümeye devam ediyor
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