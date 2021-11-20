İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş''

Babası İbrahim Tatlıses'in izinden giderek şarkıcı olan İdo Tatlıses, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Estetikle bambaşka birine dönüşen İdo'nun değişimi, sosyal medyada olay oldu. İdo Tatlıses'in eski haline yorum yağdı.

İdo Tatlıses, kaşlarının alay konusu olduğunu ve bu yüzden değişime kaşlarından başladığını itiraf etmişti.

Sonrasında kilo veren ve tarz değişikliğine giden İdo Tatlıses, burun estetiğiyle bambaşka biri oldu.

Geçtiğimiz aylarda sosyetik güzel Yasemin Şefkatli ile evlenen İdo Tatlıses'in değişimi, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İdo'nun değişiminin gözler önüne serildiği bir paylaşımın altına sayısız yorum yağdı.

Yorumlarda, ''Babasına benzemeye çalışıyormuş'', ''Kaşlarıyla bıyıkları yer değiştirmiş'', ''Bu önceden yaşlıymış'', ''Paranın gücü adına'' gibi ifadeler yer aldı.

Sosyal medyada epey aktif olan İdo Tatlıses, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.



