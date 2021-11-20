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İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş''

20.11.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın evliliğinden olan İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. İdo Tatlıses, bu defa değişimiyle gündeme geldi.

İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş''

Babası İbrahim Tatlıses'in izinden giderek şarkıcı olan İdo Tatlıses, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Estetikle bambaşka birine dönüşen İdo'nun değişimi, sosyal medyada olay oldu. İdo Tatlıses'in eski haline yorum yağdı.

İdo Tatlıses, kaşlarının alay konusu olduğunu ve bu yüzden değişime kaşlarından başladığını itiraf etmişti.

İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş''

Sonrasında kilo veren ve tarz değişikliğine giden İdo Tatlıses, burun estetiğiyle bambaşka biri oldu.

İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş''

Geçtiğimiz aylarda sosyetik güzel Yasemin Şefkatli ile evlenen İdo Tatlıses'in değişimi, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş'

İdo'nun değişiminin gözler önüne serildiği bir paylaşımın altına sayısız yorum yağdı.

İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş''

Yorumlarda, ''Babasına benzemeye çalışıyormuş'', ''Kaşlarıyla bıyıkları yer değiştirmiş'', ''Bu önceden yaşlıymış'', ''Paranın gücü adına'' gibi ifadeler yer aldı.

İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş''

Sosyal medyada epey aktif olan İdo Tatlıses, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş''

İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş''

İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş''

İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş''

İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş''

İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş''

İdo Tatlıses'in değişimi görenleri şaşkına çevirdi! ''Kaşıyla bıyığı yer değiştirmiş''


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Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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