İdo Tatlıses'in eşi Yasemin bikinili pozuyla yaktı geçti! "Deniz kızı gibisin"

Yasemin Tatlıses son zamanlarda adeta Instagram fenomenlerinden biri oldu. Her paylaşımıyla ilgi gören Yasemin Tatlıses, bikinili pozuyla göze çarptı.
Yasemin Tatlıses'ten tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor.
Bikinili pozunu paylaşan Tatlıses beğeni topladı.
Güzelliği ve düzgün fiziğiyle ön plana çıkan isme birçok yorum geldi.
Takipçileri Tatlıses'e, "Deniz kızı gibisin", "Bu ne güzellik ya" gibi yorumlar yaptı.
Tatlıses'in Instagram'da 480 bin takipçisi bulunuyor.
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