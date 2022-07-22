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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin bikinili pozuyla yaktı geçti! "Deniz kızı gibisin"

22.07.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdo Tatlıses ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli, birbirinden iddialı Instagram pozlarıyla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin bikinili pozuyla yaktı geçti! "Deniz kızı gibisin"

Yasemin Tatlıses son zamanlarda adeta Instagram fenomenlerinden biri oldu. Her paylaşımıyla ilgi gören Yasemin Tatlıses, bikinili pozuyla göze çarptı.

BİKİNİLİ POZUYLA YAKTI GEÇTİ

Yasemin Tatlıses'ten tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

Bikinili pozunu paylaşan Tatlıses beğeni topladı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle ön plana çıkan isme birçok yorum geldi.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

Takipçileri Tatlıses'e, "Deniz kızı gibisin", "Bu ne güzellik ya" gibi yorumlar yaptı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

Tatlıses'in Instagram'da 480 bin takipçisi bulunuyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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