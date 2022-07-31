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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili pozuyla olay oldu! "İdo kızmıyor mu bu pozlara?"

31.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli, sosyal medya pozlarıyla olay olmaya devam ediyor. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle ön plana çıkan isim, bikini üstüyle poz verdi.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili pozuyla olay oldu! "İdo kızmıyor mu bu pozlara?"

Yasemin Şefkatli'nin yaz tatili tüm hızıyla devam ediyor. Keyifli karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Şefkatli, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

BİKİNİ ÜSTÜYLE OLAY OLDU

Yasemin Tatlıses cesur pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikini üstüyle olay oldu!

Sosyal medyada 482 bin takipçisi olan Yasemin Tatlıses, bikini üstüyle poz verdi.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili pozuyla olay oldu!

Çok sayıda beğeni alan o poza takipçileri, "İdo kızmıyor mu bu pozlara?", "Muhteşemsin", "Mutluluğunuz daim olsun" gibi yorumlar geldi.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili pozuyla olay oldu!

İkilinin mutlu evliliği tam gaz devam ediyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili pozuyla olay oldu!

Çiçeği burnunda çift birbirleriyle sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikini üstüyle olay oldu!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikini üstüyle olay oldu!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikini üstüyle olay oldu!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikini üstüyle olay oldu!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikini üstüyle olay oldu!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikini üstüyle olay oldu!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikini üstüyle olay oldu!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikini üstüyle olay oldu!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikini üstüyle olay oldu!

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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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