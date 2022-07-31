İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli bikinili pozuyla olay oldu! "İdo kızmıyor mu bu pozlara?"

Yasemin Şefkatli'nin yaz tatili tüm hızıyla devam ediyor. Keyifli karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Şefkatli, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

BİKİNİ ÜSTÜYLE OLAY OLDU

Yasemin Tatlıses cesur pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada 482 bin takipçisi olan Yasemin Tatlıses, bikini üstüyle poz verdi.

Çok sayıda beğeni alan o poza takipçileri, "İdo kızmıyor mu bu pozlara?", "Muhteşemsin", "Mutluluğunuz daim olsun" gibi yorumlar geldi.

İkilinin mutlu evliliği tam gaz devam ediyor.

Çiçeği burnunda çift birbirleriyle sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.





