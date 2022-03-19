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  4. İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!

19.03.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Yasemin Şefkatli, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!

Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Şefkatli, dantelli göğüs dekoltesiyle büyük beğeni topladı. Yasemin Şefkatli'nin iddialı tarzına, övgü dolu yorumlar yapıldı.

Yasemin Şefkatli'nin balkon pozlarına ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Şefkatli'nin paylaşımına kalp emojisi koydu.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

Sosyal medya kullanıcıları, ''Instagram'a bomba düştü sandım'' ve ''Çok ayrı bir havan var'' gibi yorumlarda bulundu.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti!

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi alan Yasemin Şefkatli, bir süre modellik yaptı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!

Yasemin Şefkatli, 2017 yılından beri aşk yaşadığı İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine girdi.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!

İdo Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda eşi Yasemin Şefkatli ile pozunu ''Avradımla'' notuyla paylaşmıştı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!

Instagram'da epey aktif olan Yasemin Şefkatli'nin, 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!

Yasemin Şefkatli, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!


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Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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