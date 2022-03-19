İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi!

Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Şefkatli, dantelli göğüs dekoltesiyle büyük beğeni topladı. Yasemin Şefkatli'nin iddialı tarzına, övgü dolu yorumlar yapıldı.

Yasemin Şefkatli'nin balkon pozlarına ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Şefkatli'nin paylaşımına kalp emojisi koydu.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Instagram'a bomba düştü sandım'' ve ''Çok ayrı bir havan var'' gibi yorumlarda bulundu.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi alan Yasemin Şefkatli, bir süre modellik yaptı.

Yasemin Şefkatli, 2017 yılından beri aşk yaşadığı İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine girdi.

İdo Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda eşi Yasemin Şefkatli ile pozunu ''Avradımla'' notuyla paylaşmıştı.

Instagram'da epey aktif olan Yasemin Şefkatli'nin, 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Yasemin Şefkatli, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



