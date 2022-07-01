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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli gömleğinin düğmelerini açıp sütyenli paylaşım yaptı!

01.07.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılların sanatçısı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile yaşadığı ilişki ile magazin gündeminden düşmeyen Yasemin Şefkatli şimdilerde sosyal medya pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli gömleğinin düğmelerini açıp sütyenli paylaşım yaptı!

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isim, dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor.

GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇIK BIRAKTI

Yasemin Şefkatli sosyal medya pozlarıyla binlerce beğeni alıyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli gömleğinin düğmelerini açıp sütyenli paylaşım yaptı!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken isim, gömleğinin düğmelerini açık bırakıp sütyeniyle poz verdi.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli gömleğinin düğmelerini açıp sütyenli paylaşım yaptı!

Adeta sosyal medya fenomenlerinden biri haline gelen Şefkatli'nin, İdo Tatlıses ile mutlu evliliği devam ediyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli gömleğinin düğmelerini açıp sütyenli paylaşım yaptı!

İkili 7 Ekim 2021'de evlendi.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli gömleğinin düğmelerini açıp sütyenli paylaşım yaptı!

1992 doğumlu 30 yaşındaki Şefkatli lisans eğitimini iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde aldı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli gömleğinin düğmelerini açıp sütyenli paylaşım yaptı!

Mesleğinin mankenlik ve modellik olduğu biliniyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli gömleğinin düğmelerini açıp sütyenli paylaşım yaptı!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli gömleğinin düğmelerini açıp sütyenli paylaşım yaptı!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli gömleğinin düğmelerini açıp sütyenli paylaşım yaptı!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli gömleğinin düğmelerini açıp sütyenli paylaşım yaptı!

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Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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