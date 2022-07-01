İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli gömleğinin düğmelerini açıp sütyenli paylaşım yaptı!

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isim, dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor.

GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇIK BIRAKTI

Yasemin Şefkatli sosyal medya pozlarıyla binlerce beğeni alıyor.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken isim, gömleğinin düğmelerini açık bırakıp sütyeniyle poz verdi.

Adeta sosyal medya fenomenlerinden biri haline gelen Şefkatli'nin, İdo Tatlıses ile mutlu evliliği devam ediyor.

İkili 7 Ekim 2021'de evlendi.

1992 doğumlu 30 yaşındaki Şefkatli lisans eğitimini iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde aldı.

Mesleğinin mankenlik ve modellik olduğu biliniyor.





