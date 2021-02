İdrar kaçırma problemine “Manyetik Alan Koltuğu” tedavisi

“İdrar kaçırma 30 yaşından sonra her üç kadından birinde görülebiliyor”

Kadınlarda daha sık görülen idrar kaçırma özellikle 30 yaşından sonra üç kadından birinde görülebildiğini söyleyen Doç. Dr. Nilgün Atalay, “İdrar kaçırma 30 yaşından sonra her üç kadından birinde görülebiliyor. 50 yaşından sonra ise her iki kadından birinde idrar kaçırma problemi görülüyor. Kadınlarda idrar kaçırma nedenlerinden biri de özellikle menopoz gibi hızlı bir şekilde hormonların kesilmesine neden olan önemli bir hormonel durumdur. Menopoz ile birlikte kadınlarda zor doğum, birden fazla doğum, aşırı kilo gibi durumlarda idrar yollarında idrarı tutmayı sağlayan pelvik taban kaslarının zarar görmesine, hasarlanmasına ve bağ dokusunun zayıflamasına neden oluyor. Bu sebeplerden dolayı idrar kaçırma problemi kadınlarda daha sık görülüyor. Bazı durumlarda kadınların zor doğumlarında yani aşırı kilolu bebekleri dünyaya getirdiklerinde de bu problem kaçınılmaz oluyor” diye konuştu.

İdrar kaçırma hastalığı nasıl tedavi ediliyor?

Öncelikle hastanın detaylı bir muayeneden geçtiğini anlatan Doç. Dr. Nilgün Atalay, “Hastanın idrar kaçırma tipi, kullandığı ilaçlar ve eşlik eden hastalıklarının neler olduğu tespit edilir. Bunlar değerlendirildikten sonra gerekirse hastanın idrar tahlilleri ve ultrason gibi değerlendirmeleri de yapılır. Bunlar değerlendirildikten ve hastalığın sebepleri tespit edildikten sonra tedaviye geçilir. Tedavide öncelikle yaşam tarzı değişikliği öneriliyor. Ardından öncelikle hasta aşırı kiloluysa mutlaka kilo vermesi gerekiyor. Kabızlığı varsa mutlaka kabızlığın tedavisi öneriliyor. Sıvı alımı ve hastanın su içmesi kesinlikle kısıtlanmıyor. Günde en az 1,5 litre su içmesi gerekiyor. Ancak kahve ve çay gibi idrar torbasını irrite eden içeceklerin azaltılması gerekiyor. Hasta sigara veya alkol kullanıyorsa bunları kesmesi gerektiğini önemle söylüyoruz. Yaşam tarzının değiştirilmesini söyledikten sonra hastalarımıza egzersizler öneriyoruz. Egzersizler tedavide oldukça önemli. Bunları yaparken idrar tutmamızı sağlayan pelvik taban kaslarının güçlenmesini amaçlıyoruz. Bahsettiğimiz egzersizleri burada kliniğimizde hastamıza yaptırıyoruz” dedi.