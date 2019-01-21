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Bir çiftin garip hayatı: Eşi idrarını hem içiyor hem de...

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İLİŞKİLER  | 21.01.2019 10:14 | Son Güncelleme

Bazılarımız sağlık için spor yapıyor bazılarımız diyet bazılarımız da kanından krem ürettiriyor... Ama bunlar bu haberde bahsi geçen adamın yanında çok doğal kalıyor. Çünkü DePass ailesinin ferdi olan bu adam idrarını içiyor o da yetmiyor bir de...

Bir çiftin garip hayatı: Eşi idrarını hem içiyor hem de...

John Moniz-DePass bir zamanlar kainatın en yakışıklı yarışmasında yer almış, karizmatik bir adam. Eşi Dora Moniz-DePass ile mutlu bir evliliği var ama eşi tarafından öpülmesi mümkün değil... Neden mi? Gelin birlikte bu ilginç aileye bir bakalım:

46 yaşındaki fitness eğitmeni ve Instagram ünlüsü John, bir süre önce frutaryen beslenmeye geçti ve haftanın 5 günü kendi idrarını içmeye başladı. Evet yanlış duymadınız; kendi idrarını içiyor ve başka da bir gıda tüketmiyor.

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Hatta olayı bir adım daha öteye taşımış ve John Moniz-DePass idrarıyla zaman zaman yıkanmaya başlamış.

EŞİYLE ÖPÜŞMÜYOR!

John Moniz-DePass'ın detoks uzmanı eşi Dora ise bu hayat tarzını kabullenmiş olsa da bazı kararlar almaktan geri durmamış. Dora eşiyle asla öpüşmüyor. Sebebi ise eşinin bekleterek içtiği idrarının kokusu...

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Kanada'da yaşayan çiftin yaşadıklarını eş Dora şöyle anlatıyor:

"İlk başta oldukça iğrenmiştim. Buzdolabımda idrar vardı, yani hiç uygun değil. John bana idrar terapisi ile ilgilendiğini söylememişti, ben kokudan ve görüntüden anladım. Şok oldum."

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Eşine ilk 6 ay kötü davranan Dora; eşinin 6-12 ay arasında beklettiği idrarıyla banyo yapmasına ilk zamanlar dayanamasa da o kokuya artık alışmış.


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John Moniz-DePas John Moniz-DePas İDRAR idrarını içiyor

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