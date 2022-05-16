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Idrissa Gana Gueye, LGBTQ+ formasını giymem dedi ve maça çıkmadı!

16.05.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG'nin yıldız oyuncusu Idrissa Gana Gueye, LGBTQ+ temalı formayı giymek istemediği için Montpellier maçına çıkmadı. PSG'nin teknik direktörü Pochettino ise oyuncusunu koruyarak, "Gana Gueye kişisel nedenlerinden dolayı forma giyemedi. Kendi kararına saygı duyuyorum." dedi.

Idrissa Gana Gueye, LGBTQ+ formasını giymem dedi ve maça çıkmadı!
Idrissa Gueye

Idrissa Gueye

SEN Senegal
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa'da yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. PSG'nin yıldız orta sahası Idrissa Gana Gueye, Cumartesi günü oynanan Montpellier maçına, gökkuşağı bayrağına sahip bir formayla oynamak istemediği için çıkmadı.

TAKIMLA GELDİ ANCAK MAÇA ÇIKMADI

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Yıldız oyuncu Gueye, takımla birlikte stadyuma kadar geldi fakat maça çıkmadı. Konuyla ilgili konuşan teknik direktör Pochettino ise oyuncusuna sahip çıktı. Gueye'nin kişisel nedenlerden ötürü takımdan ayrı kaldığını söyledi.

LGBTQ+ SEMBOLÜ...

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Gueye'nin yokluğu, LGBTQ+ topluluğunun sembolü olan gökkuşağı bayrağını takmayı reddettiği için maçı kaçırıp kaçırmadığına dair soruları gündeme getirdi.

Geçen hafta sonu Ligue 1'in tüm maçlarında, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün için bir girişimin parçası olarak, oyuncuların forma numaralarında ve kaptanların kol bantlarında bayrak vardı.


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