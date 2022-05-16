Idrissa Gana Gueye, LGBTQ+ formasını giymem dedi ve maça çıkmadı!

Fransa'da yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. PSG'nin yıldız orta sahası Idrissa Gana Gueye, Cumartesi günü oynanan Montpellier maçına, gökkuşağı bayrağına sahip bir formayla oynamak istemediği için çıkmadı.

TAKIMLA GELDİ ANCAK MAÇA ÇIKMADI

Yıldız oyuncu Gueye, takımla birlikte stadyuma kadar geldi fakat maça çıkmadı. Konuyla ilgili konuşan teknik direktör Pochettino ise oyuncusuna sahip çıktı. Gueye'nin kişisel nedenlerden ötürü takımdan ayrı kaldığını söyledi.

LGBTQ+ SEMBOLÜ...

Gueye'nin yokluğu, LGBTQ+ topluluğunun sembolü olan gökkuşağı bayrağını takmayı reddettiği için maçı kaçırıp kaçırmadığına dair soruları gündeme getirdi.

Geçen hafta sonu Ligue 1'in tüm maçlarında, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün için bir girişimin parçası olarak, oyuncuların forma numaralarında ve kaptanların kol bantlarında bayrak vardı.



