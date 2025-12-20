İfade sonrası maça gelmişti! Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade vermişti. Saran, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı koyularak adli kontrol uygulanması talebiyle serbest bırakılmıştı.

İFADE SONRASI MAÇA GELDİ

İfadenin ardından adliyeden ayrılan Saran, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı maça giden Sadettin Saran takımını yalnız bırakmadı.

Öte yandan Fenerbahçe'den de konuyla alakalı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."